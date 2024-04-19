الفلوس هتغرق البيوت.. استعلم عن الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%.. خبر زي الفل للمصريين!!

قدمت وزارة التضامن الاجتماعي امكانية الاستعلام عبر الأنترنت حول معاشات برنامج تكافل وكرامة من خلال استخدام الرقم القومي لشهر مارس 2024، يمكن القيام بذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، بهدف التحقق من وضع المعاشات، إن كانت فعالة أو معلقة، هذه الخطوة تأتي استجابةً لسياسات مصر 3030 التي تهدف إلى أتمتة الخدمات والمؤسسات الحكومية وتسهيل العمليات على المواطنين بالإضافة إلى تقليل الازدحام داخل المباني الحكومية.

استفسار حول معاش تكافل وكرامة عبر استخدام الرقم الوطني لشهر مارس 2024

من المنتظر أن تبدأ عملية صرف معاشات تكافل وكرامة مع الزيادة المعتمدة لشهر مارس لعام 2024، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 15 مارس، الذي يتزامن مع اليوم الخامس من شهر رمضان. كما يمكن الاستفسار عن تفاصيل المعاشات المذكورة باستخدام الرقم القومي لشهر مارس 2024، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، واتباع الإرشادات المحددة لهذا الغرض:

يمكنكم التوجه مباشرة للصفحة الرئيسية لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا .

انقر فوق رمز “الاستفسار عن نتيجتك” الذي يظهر في أعلى الصفحة.

قم بتدوين الرقم الوطني لصاحب البطاقة في المكان المعد لذلك.

اختر أيقونة «الاستعلام».

بمجرد إجراء البحث عن حالة معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي لشهر مارس ٢٠٢٤، ستتضح لك النتائج فوراً موضحة إذا كانت الحالة نشطة، معلقة، أو متوقفة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أفادت وزارة التضامن في بيان لها على صفحتها الإلكترونية بأنه يتعين على المتقدمين للحصول على مزايا برنامج تكافل وكرامة الامتناع عن امتلاك أو استئجار ما يعادل نصف فدان من الأرض الزراعية أو أكثر، كما يطلب من المتقدمين ألا يكونوا ملاكاً لأي عقار آخر باستثناء مسكنهم الخاص، وألا يمتلكوا سيارة أو مكان لإيوائها مثل الجراج، وألا يكونوا قد سافروا من قبل للعمل خارج الدولة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة