“مفاجأة حلوة لأولادنا” تردد قناة بطوط الجديد 2024 جات عشان تدخل الفرحة في كل بيت!

أصبحت محركات البحث على جوجل مليئة من قبل الكثير من الآباء والأمهات للبحث عن قناة تقدم محتوى يلائم الأطفال، تعتبر قناة بطوط الإختيار الأفضل لكم جميعا، حيث تحرص على تقديم مجموعة من افلام الكرتون المتنوعه بجودة عالية بدون تشويش أو إعلانات كثيرة حتى لا يشعر طفلك بملل أثناء عرض المحتوى، لذلك تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، حيث تتيح أيضا برامج تعليمية وترفيهية تلائم مع كافة الأعمار، نظرا لكونها تحرص على تقديم كل ماهو جديد لكم قامت بتغيير ترددها هذا العام من أجل تقديم محتوى بأعلى جودة، لأننا نحرص على تقديم ما هو جديد لكم سنقدم تردد قناة بطوط الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل والعرب سات لمتابعة اغاني وافلام كرتون الأطفال مع خطوات تنزيل القناة على الجهاز التحكم بك.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

تعتبر قناة بطوط من القنوات الفضائية المميزة التي تحرص على تقديم محتوى ملائم لجميع أعمار الأطفال، حيث يفضلها الكثير من الأفراد، نظرا للجودة العالية التي تتيحها على قناتها، حيث تقدم برامج تعليمية بطريقة سلسة تناسب عقل طفلك، لذلك يفضلها الكثير من الأمهات، حيث يمكنك ترك أطفالك عليها بدون قلق من عرض محتوى غير ملائم، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة بطوط على العرب سات

التردد: 11594.

جودة القناة: hd.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات تنزيل قناة بطوط