فرصة العمر! شقق جاهزة بسعر حلو.. قسط 1100 جنيه شهريًا!

يبحث الكثير من المصريين عن فرصة امتلاك شقة من شقق الإسكان الاجتماعي بسعر يناسب دخل الأسرة، مؤخرا فقد كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهو صندوق يتبع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن خبر يسر ملايين من الشعب المصري الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، فقد أعلن الصندوق مؤخرا عن استعداده لطرح شقق سكنية لمحدودي الدخل، في هذا المقال يوضح لكم أهم المعلومات والشروط والأسعار الخاصة بتلك الوحدات السكنية.

معلومات عن شقق الإسكان الاجتماعي

يتم حاليا الاستعداد لطرح الوحدات السكنية المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية الداعية إلى توفير سكن مناسب لكل المصريين، تلك الوحدات بمساحة من سبعين إلى تسعين متر.

وقد صرح نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما سبق أن هذا الطرح الجديد يشمل آلاف الشقق الخاصة لمحدودي الدخل وشدد على أن العمل بهذا المشروع الخاص بالمدن الجديدة يتم بأقصى درجات الاهتمام.

اما فيما يتعلق بسعر تلك الوحدات فإنه يتراوح بين ٣٥٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه بمقدم حجز حوالى ٢٥ أو ٣٠ ألف جنيه، وقد أوضح نائب هيئة المجتمعات العمرانية أن السعر يختلف على حسب تميز كل وحدة عن الأخرى وعلى حسب المدينة الموجود بها الشقة.

مدة التقسيط سبع سنوات كحد أدنى وثلاثون عاما كحد اقصى بسعر فائدة على قرض التمويل العقاري لا يتعدى ثلاثة في المئة.

القسط الشهري للوحدة يختلف حسب سن الشخص الذي سيحصل على الشقة ويختلف أيضا حسب الدخل، يبدأ القسط من الف ومئتي جنيه إلى الفين وخمسمائة جنيه، ويجب أن يتم دفع عشرة في المائة من قيمة الشقة عند الحجز وعند الاستلام.

أماكن تواجد الوحدات السكنية

اماكن الشقق الخاصة بمشروع شقق سكن لكل المصرين ٥ فهي كالتالي:

مدينة أسوان الجديدة

مدينة قنا الجديدة

مدينة أسيوط الجديدة

مدينة اهميه الجديدة

مدينة سوهاج الجديدة

مدينة بني سويف الجديدة

مدينة الفيوم الجديدة

مدينة برج العرب الجديدة

مدينة العبور الجديدة

مدينة ١٥ مايو

مدينة ٦ أكتوبر الجديدة

الشروط الخاصة بحجز شقق سكن لكل المصريين 5

سن المتقدم لطلب الشقة يجب ألا يقل عن ٢١ عاما ولا يزيد عن ٥١ عاما.

يجب ألا يزيد عمر من على المعاش بحد أقصى عن ٧٥ عاما.

يشترط عدم استفادة المتقدم من أي شقق او قطع أراضي تم طرحها من جانب الدولة فيما سبق

يشترط على المتقدم سواء كان متزوجا أو أعزبا أن يقدم ما يثبت أن راتبه لا يقل عن ٢٧٠٠ ولا يزيد عن سبعة آلاف جنيه.

يشترط تقديم الوثائق التي تثبت أن محل إقامتك أو محل عملك يوجد بالقرب من المدينة الجديدة التي تريد بها وحدة سكنية.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

من الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية في مشروع سكن لكل المصريين ما يلي: