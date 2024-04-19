بيان من القوات المسلحة الأردنية.. الاعلان عن أسماء المستحقين للسكن العسكري 2024.. اليكم التفاصيل

أصدرت القوات المسلحة في الأردن بياناً تكشف فيه عن قائمة المستفيدين من المبادرة السكنية للعاملين العسكريين لعام 2024، وهو إجراء يتم شهرياً بناءً على أوامر القيادة العامة الهادفة لعرض أسماء أولئك الذين تقدموا واستحقوا قروض الإسكان المقدمة من المؤسسة العسكرية كل شهر، ويهدف ذلك إلى تيسير الحصول على المساكن لهم، ولكن يشترط الالتزام ببعض الإرشادات الأساسية للتعرف على تفاصيل المستفيدين من المشروع السكني العسكري لآخر دفعة من عام 2024 في الأردن.

رابط الاستعلام عن أسماء المستحقين للإسكان العسكري الأردني

صار بإمكان جميع الأشخاص الذين تقدموا للحصول على قرض الإسكان العسكري والمؤهلين له الاطلاع على الأسماء عبر الإنترنت من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بإدارة الإسكان والأشغال العسكرية في المملكة الأردنية الهاشمية، ويمكن ذلك من خلال متابعة الخطوات الموضحة التالية:

على الراغب في التقديم زيارة الموقع الإلكتروني لمديرية الإسكان العسكري والأشغال من هنا .

يجب عليه إدخال جميع المعلومات المطلوبة بدقة، مثل الرقم الوطني والرقم العسكري الخاص به، لضمان إتمام عملية التسجيل بنجاح.

ينبغي النقر على خيار الاستعلام المعروض في الصفحة، حينها سيتم إظهار قائمة بالأسماء والأشخاص المؤهلين للحصول على الدعم السكني.

الأشخاص المؤهلون للحصول على الإسكان العسكري في الأردن.

مستحقي الإسكان العسكري في الأردن

يمكن إصدار قوائم بأسماء الضباط وضباط الصف وكافة الجنود من قِبل القيادة العليا للقوات المسلحة، عبر دائرة الإسكان العسكري والأشغال العسكرية في الأردن، هؤلاء هم الأشخاص الذين يستحقون الحصول على القروض السكنية العسكرية الممنوحة، حيث يُطلب من جميع الأسماء التي ظهرت في قائمة المستفيدين أن يتوجهوا إلى مديرية الإسكان لإتمام إجراءات استلام القروض المخصصة لهم.