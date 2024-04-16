pdf شوف اسمك.. اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة 2024 في كل المحافظات عبر منصة مظلتي الالكترونية

تعتبر اسماء الوجبة السابعة الرعاية الاجتماعية 2024 من أكثر الموضوعات البحثية تداولا خلال الأيام الماضية وذلك منذ فتح باب القبول لطلبات التقديم على الوجبة الأخيرة ببرنامج الرعاية الاجتماعية الذي وفرته الحكومة العراقية لكافة محدودي الدخل من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية المتدنية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وفي هذا السياق سوف نوضح كافة التفاصيل عن هذه الأسماء إلى جانب خطوات الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة 2024

في ضوء حديثنا عن تعتبر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ينبغي أن ننوه إلى أنه تم الإعلان عن شروط قبول الانضمام إلى قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي:

ألا يملك المواطن أي دخل شهري ثابت.

أن يكون المواطن حاصلاً على الجنسية العراقية.

أن يكون المتقدم مقيمًا بإقامة كاملة داخل دولة العراق.

ألا يمتلك المتقدم أي عقار ذو قيمة عالية.

يجب تجهيز جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا.

هذه الشروط تضمن استحقاق الأفراد للانضمام إلى البرنامج واستفادتهم من الرعاية الاجتماعية وفقًا للمعايير المحددة من قبل الوزارة.

كشف اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الاخيرة 2024

يمكن لكافة مواطني العراق الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي. اضغط على الخدمات الإلكترونية المتاحة. أدخل كافة المعلومات بشكل صحيح في الخانات المخصصة. انقر على خيار “أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”. سيتم تحديد رقم الوجبة التي قمت بالاشتراك فيها. أدخل جميع المعلومات المطلوبة وتحقق من صحتها. بمجرد الانتهاء من الخطوات السابقة، انقر على خيار “استعلام”.

من خلال هذه الخطوات، ستتمكن من الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بسهولة ويسر عبر منصة مظلتي.

يمكنك استخراج كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة 2024 من خلال منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية فور أن يتم اعتمادها من قبل الوزارة، حيث تعتبر هي الجهة المشرفة على برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية الذي يستفيد منه الالاف الاشخاص.

لا يزال الشعب كله وتحديدا الفئات محدودة الدخل في انتظار الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة 2024 واعداد الكشوف الخاصة بالمستفيدين ممن تنطبق عليهم الشروط التي تم الاعلان عنها من قبل الجهات المسئولة عن برنامج الرعاية الاجتماعية.