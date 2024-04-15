نزلها وخلي العيال تتسلي.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 بجودة عالية..!!

قامت إدارة القناة بتجديد تردد قناة توم وجيري، وهي قناة تحظى بشعبية كبيرة، خاصة أن شخصيات توم وجيري تلقى استحسانًا واسعًا، وفي الآونة الاخيرة، ازداد الاهتمام بالقناة، نظرًا لما تقدمه من برامج كرتونية تجذب الأطفال وتحتوي على محتوى متنوع يلقى إقبالًا، وتتميز القناة أيضًا بتوفير خدماتها مجانًا على مدار اليوم، دون الحاجة إلى دفع أي تكاليف أو اشتراكات، ومع ضمان عرض المحتويات بجودة صوت وصورة عالية وبدون تداخلات.

تردد قناة توم وجيري الجديد على نايل سات

لمتابعة بث قناة توم وجيري عبر القمر الصناعي نايل سات، يرجى توجيه الهوائي الخاص بجهاز الاستقبال نحو هذه القناة، والحصول على البيانات الفنية التي تشير إلى التردد الصحيح، وهي:

التردد: 12149.

عامل الاستقطاب: أفقي.

سرعة الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الدقة: SD.

التردد الجديد على عرب سات

من أجل العثور على تردد البث الجديد لقناة توم وجيري عبر القمر الصناعي عربسات، من الضروري ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد المحدد الآتي:

جاء التردد الجديد كالتالي: 11315.

معامل الاستقطاب: أفقي.

مؤشر الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا ⅚ .

الجودة:SD.

كيفية ضبط تردد قناة توم وجيري 2024

يمكنك ضبط تردد قناة توم وجيري، بالخطوات التالية:

اختر مربع الضبط المشار إليه في جهازك. الآن، اضغط على خيار “البحث عن القنوات”. فيما يلي اختر نوع القمر الاصطناعي. دوّن تفاصيل القناة. اكبس فوق بحث. بعد ذلك، احتفظ بالتعديلات التي أجريتها حتى تصبح القناة مدرجة ضمن قائمة القنوات الخاصة بك.

أهم ميزات مشاهدة قناة توم وجيري 2024

يمكنك عبر هذه القناة متابعة تشكيلة متنوعة من مسلسلات الأنيميشن، بدءًا من الأعمال القديمة ووصولًا إلى الإصدارات الجديدة، والتي تناسب جميع الفئات العمرية في الأسرة وتلائم احتياجاتهم، ويمكنك أيضا الاستمتاع بجودة صوت وصورة مرتفعة، وبث مباشر مجاني طوال اليوم دون توقف.