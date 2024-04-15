“مباراة نارية” موعد صراع الكبار بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز والقناة الناقلة!

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي نحو المواجهة المرتقبة بين الفريقين الأهلي والزمالك، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، لم تكن مباراة الأهلي أمام زد مجرد فوز، بل كانت تأكيدا على قوة الفريق وإصراره على التفوق في المنافسة على اللقب.

تطلعات الأهلي وكولر

من جانبه، يتطلع الفريق الأحمر لمواصلة مسيرته نحو القمة من خلال الانتصارات في المباريات المؤجلة، في حين يسعى المدير الفني مارسيل كولر إلى مواصلة تفوقه على منافسه التقليدي الزمالك.

تحليل المباراة المرتقبة والتوقعات

من المتوقع أن تكون المباراة بين الأهلي والزمالك مليئة بالتحديات، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وإظهار أفضل مستواه، وبما أن المباراة مؤجلة، فإن الطرف الفائز سيكون له الفرصة للانفراد بالصدارة أو الاقتراب منها بشكل كبير.

مباراة الأهلي والزمالك

تحمل المباراة بين الأهلي والزمالك الكثير من التوتر والتشويق، ومن المقرر أن تُقام في استاد القاهرة الدولي في السابعة مساء اليوم الاثنين، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لمؤازرة الفريقين في هذا اللقاء المهم.

قناة البث والتحليل

ستكون قناة أون تايم سبورتس المسؤولة عن بث المباراة بشكل حصري، حيث سيسبق اللقاء استوديو تحليلي يضم نجوم الكرة المصرية لتحليل المواجهة ومناقشة أبرز النقاط التكتيكية والفنية.

تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

من ناحية أخرى وعلى مستوى دوري أبطال أفريقيا وبعد تخطي عقبة سيمبا التنزاني في ربع النهائي، يتطلع الأهلي لمواصلة مسيرته في دوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه مازيمبي في الدور نصف النهائي بعد تأهله على حساب بترو أتليتكو الأنجولي.