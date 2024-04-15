متى صرف رواتب شهر أبريل 2024 لجميع العاملين في القطاع العام وأماكن نزول المرتب

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب شهر أبريل 2024، على أن تبدأ عملية الصرف خلال أيام رسميا وذلك بالزيادة الجديدة للشهر الثاني على التوالي، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، كما قامت الوزارة بتحديد 5 أيام بالشهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام أخرى لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

متى صرف رواتب شهر أبريل 2024؟

أكدت وزارة المالية أنها سوف تبدأ في عملية صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أبريل بداية من يوم 21 أبريل، على أن تستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام، حيث سوف يتم إيداع مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024

حددت وزارة المالية أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024، لجميع الموظفين والعاملين بالمؤسسات والهيئات الحكومية، وتتمثل هذه الأماكن في الآتي:

منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.

مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

منافذ شركات فوري.

جدول مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

وتأتي مرتبات الموظفين والعاملين لشهر أبريل بالزيادة الجديدة والتي بدأ صرفها منذ شهر مارس المنقضي كالآتي: