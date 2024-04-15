متى صرف رواتب شهر أبريل 2024 لجميع العاملين في القطاع العام وأماكن نزول المرتب
أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب شهر أبريل 2024، على أن تبدأ عملية الصرف خلال أيام رسميا وذلك بالزيادة الجديدة للشهر الثاني على التوالي، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، كما قامت الوزارة بتحديد 5 أيام بالشهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام أخرى لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
متى صرف رواتب شهر أبريل 2024؟
أكدت وزارة المالية أنها سوف تبدأ في عملية صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أبريل بداية من يوم 21 أبريل، على أن تستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام، حيث سوف يتم إيداع مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024
حددت وزارة المالية أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024، لجميع الموظفين والعاملين بالمؤسسات والهيئات الحكومية، وتتمثل هذه الأماكن في الآتي:
- منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.
- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.
- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
- منافذ شركات فوري.
جدول مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة
وتأتي مرتبات الموظفين والعاملين لشهر أبريل بالزيادة الجديدة والتي بدأ صرفها منذ شهر مارس المنقضي كالآتي:
- يصل مرتب الموظف من الدرجة الوظيفية الممتازة إلى 12.200 جنيه.
- يأتي مرتب الموظف من الدرجة العليا 10.200 جنيه.
- تبلغ قيمة راتب درجة المدير العام 9200 جنيه.
- وجاء راتب الموظف من الدرجة الأولى 8200 جنيه.
- وصل راتب موظف الدرجة الثانية 8000 جنيه.
- بلغ راتب موظف الدرجة الثالثة 7500 جنيه.
- يأتي راتب الموظف الدرجة الرابعة 7000 جنيه.
- فيما أصبح راتب موظف الدرجة الخامسة 6500 جنيه.
- بينما يصل راتب موظف الدرجة السادسة إلى 6000 جنيه.