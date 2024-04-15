” شوف هتشجع فريقك على قناة إيه🧐” أعرف دلوقتي موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة+ تردد القناة

يستعلم جماهير الأهلي والزمالك اليوم بشكل مكثف بشأن موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة، والتي سيتم عقدها اليوم ضمن فعاليات مبارايات الدوري المصري الذي لا يزال يثير حماسة الفريقين رغبة في التأهل في جولته العاشرة لتحقيق الصدارة بقوائم الدوري على الصعيد المصري، وتتشكل همية تلك المباراة في مشاهدة الجماهير لها وممارسة طقوس التشجيع وزيادة الحماسة من أجل الفوز والتي يتلازم معها معرفة القنوات الناقلة المراد بث مباراة اليوم ليتمكن الجماهير من مشاهدة أداء فريقهم المفضل بشكل ممتع، وبهذا الصدد سنكمل حديثنا عن موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة بشكل مفصل لذا تابعونا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

يشهد العالم العربي اليوم موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة لأهم فعاليات المباريات الحاسمة في تاريخ الفريقين، حيث يقوم نادي الأهلي باستضافة نظيره نادي الزمالك ضمن الجولة العاشرة لفعاليات مباريات الدوري المصري في أرض الملاعب باستاد القاهر الدولي وذلك في تماما الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر، والجدير بالذكر أن هناك العديد من القنوات الناقلة سوف تبث المباراة مجانًا وبطرق غير مدفوعة وذلك يستدعي استكمال قراءة المقال لمعرفة تردد القناة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم

تواجه منصات مواقع التواصل الاجتماعي موجة عنيفة من التساؤلات خلال الساعات الأخيرة نتيجة لعقد مبارة الأهلي والزمالك اليوم لاستعلامهم عن تردد القناة المقرر إذاعتها للمباراة، حيث هناك قنوات رياضية عدة ولكن أكثرهم شهرة وثقة هي شبكة قنوات أون تايم سبورت ON TIME SPORT HD، والذي تهتم بمباريات الدوريات العاليمة وسوف نعرض لكم بيانات تردد القناة وفقًا للتالي:

تردد القناة:11861.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

وبهذا الصدد نكون قد حسمنا لكم مستجدات مباراة الأهلي والزمالك اليوم خلال الساعات الأخيرة مع كامل أمنياتنا بتحقيق مشاهدة ممتعة وفوزً ساحق.