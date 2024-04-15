” ابنك هيلعب ويزقطط طول اليوم وهترتاحي من زنه🥳😍” استقبلها الآن تردد قناة توم وجيري الجديدة عبر نايل سات وعرب سات

عندما يتعلق الأمر بتردد قناة توم وجيري فإن البحث عن تردد القناة الصحيح يكون من أهم الأمور لعشاق هذا المزاج المضحك والمحبوب، من خلال البحث عن التردد الصحيح، يمكنكم الاستمتاع بأروع مغامرات توم وجيري على شاشات التلفاز، تابعوا معنا لمزيد من المعلومات حول قناة توم وجيري وتردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة توم وجيري

إذا كنت من محبي الكوميديا والمغامرات، فإن قناة توم وجيري هي المكان المناسب لك تستمتع بمتابعة توم القط وجيري الفأر في سلسلة من المغامرات الشيقة والمضحكة، ابتكروا العديد من الطرق الجديدة والمبتكرة للتنافس والمرح، مما يجعل من مشاهدتهما تجربة ممتعة للجميع. ابقى معنا لمزيد من المرح والتسلية.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12149

عامل الاستقطاب: أفقي

سرعة الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الدقة: SD

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11315

عامل الاستقطاب: أفقي

مؤشر الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: SD.

خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد

إليك خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد:

الخطوة التعليمات ١ انتقل إلى قائمة البحث على جهاز الاستقبال الخاص بك. ٢ قم بإدخال التردد الجديد لقناة توم وجيري. ٣ حدد “البحث عن القنوات” وانتظر حتى يتم البحث الكامل. ٤ بعد اكتمال البحث، احفظ القناة باسم “توم وجيري الجديد”. ٥ اضغط على زر “موافق” للخروج والانتقال إلى قائمة القنوات.

بعد اتباع هذه الخطوات يمكنك الآن مشاهدة قناة توم وجيري الجديدة بكل سهولة ويسر تأكد من استمتاعك بالبرامج الممتعة على هذه القناة المحبوبة.