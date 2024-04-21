“من هُنـــا onefd.edu.dz“ رابط سحب استدعاء المراسلة بالاسم واللقب بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة

سحب استدعاء المراسلة onefd، حيث أزدادت معدلات البحث الفترة الاخيرة عن الرابط الخاص بالسحب، لا سيما بعد إعلان الديوان الوطني للتعليم والتكوين عنه، حيث يتك استخراج رقم الاستمارة بشكل إلكتروني وبسيط مع إمكانية استخدامها، مع ضرورة الحضور في الموعد المحدد للامتحان وعدم التأخير لمدة تزيد عن نصف ساعة، وسوف نتعرف معكم من خلال موقع البديل عن رابط السحب والشروط وكيفية السحب، فتابعونا.

رابط سحب استدعاء المراسلة بالاسم واللقب بالجزائر 2024

قام الديوان الوطني للتعليم والتكوين في الجزائر بالإعلان عن رابط سحب استدعاء المراسلة onefd بشكل إلكتروني وسهل من خلال الرابط التابع للمظلة، وقد تم نشر الرابط على الصفحة الرسمية الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقد تم توضيح بأن كافة المترشحين يمكن لهم سحب جميع استدعائاتهم بشكل إلكتروني، وقم تم ذلك بالفعل منذ اليوم الثالث من شهر أبريل الحالي لعام 2024م.

خطوات سحب استدعاء المراسلة في الجزائر 2024

لكي تتمكن من سحب استدعاء المراسلة onefd، كل ما عليك هو اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على البوابة الإلكترونية onefd من هنا.

اختيار المركز أو الولاية التي يتبع له المترشح.

كتابة رقم التسحيل الخاص بالمترشح.

كتابة تاريخ الميلاد.

بعذ ذلك يتم كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

الضغط على (استظهار الاستدعاء) أو طباعة.

الشروط الواجبة لسحب استدعاء المراسلة الجزائر 2024

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر لكي يتم التمكن من سحب استدعاء المراسلة onefd، وهي كما يلي: