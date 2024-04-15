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“لولو بنت شطورة“ تردد قناة وناسة بيبي نايل سات 2024.. استقبليها الان
تردد قناة وناسة بيبي نايل سات، هي واحدة من أشهر قنوات الأطفال الفترة الأخيرة، ويبحث عن ترددها الكثير من الأمهات في مختلف دول الوطن العربي لما تقدمه القناة من برامج ترفيهية وتعليمية مناسبة للاطفال الصغار ولعقولهم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع البيل تردد القناة على النايل سات، وطريقة ضبط القناة وتثبيتها، فتابعونا في السطور التالية.
تردد قناة وناسة بيبي نايل سات 2024
أزدادت معدلات البحث الفترة الماضية عن تردد قناة وناسة بيبي نايل ساتن وسوف نقدمه لكم وهو كما يلي:
- التردد: 11270.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- جودة القناة: SD.
تردد قناة وناسة بيبي على عرب سات
وفيما يلي تردد قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي عرب سات، وهو كما يلي:
- التردد: 11270.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- جودة القناة: HD.
طريقة ضبط قناة وناسة وتثبيتها على الرسيفر
بعد أن تعرفنا على تردد قناة وناسة بيبي نايل سات وعلى عرب سات، سنتعرف ان على طريقة ضبط تردد القناة وتثبيتها على الرسيفر بخطوات بسيطة، وهي كما يلي:
- باستخدام جهاز التحكم (الريموت كنترول) قم بفتح القائمة الرئيسية.
- اختيار طريقة التثبيت اليدوي.
- اختيار القمر الصناعي سواء النايل سات أو العرب سات.
- إدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالقناة في الخانات المخصصة لها من تردد ومعدل استقطاب ومعدل ترميز ومعامل تصحيح الخطأ، وتأكد من كتابتهم بشكل صحيح.
- بعد ذلك يتم الضغط على زر (البحث).
- سوف تتم عملية البحث لعدة دقائق انتظر حتى تنتهي.
- سوف تظهر لك القناة.
- اضغط على حفظ.