5 اكواد صالحة للجميع.. اكواد ببجي الجديدة مجانا 2024 PUBG Mobile وطريقة استبدال رموز شدات ببجي UC

تمتلك لعبة ببجي جمهور واسع من حول العالم، وكل منهم يبحث دائما عن طريقة استبدال رموز شدات ببجي UC، والتي تساعدهم على امتلاك عدد كبير من الهدايا والمكافأت، حيث تساعدهم على تحقيق الفوز والانتصارات دائما، لذا لكي يتم استبدال تلك الرموز يلزم معرفة الطريقة المثالية، والتي سنوضحها في السطور القادمة بشكل تفصيلي.

طريقة استبدال رموز شدات UC ببجي مجانا

من الضروري معرفة طريقة استبدال رموز شدات ببجي UC، حتى يتمكن اللاعب من الحصول على الأكواد التي توفر له هدايا كثيرة، ويجب على اللاعب القيام باستبدال الأكواد من خلال الموقع الرسمي، حتى يضمن انتهاء العملية بأمان دون أن يحدث ضرر لحساب اللاعب، لذا حتى تبدأ في استبدال الأكواد عليك باتباع الآتي:

يجب عليك القيام بتسجيل الدخول في موقع لعبة ببجي الرسمي الخاص باستبدال الأكواد.

بعد ذلك تظهر لك الكثير من الخانات الفارعة، عليك بإدخال رقم الـ ID في الخانة الأولى.

في الخانة الثانية قم بإدخال كود الاستبدال، ومن الضروري أن يتم إدخاله بشكل صحيح.

قم بإدخال رمز التحقق في الخانة الثالثة، وذلك حتى يتم التحقق من كونك كائن بشري.

بعد ذلك عليك بمراجعة البيانات المدخلة حتى تضغط على أيقونة redeem، وبالتالي ستتمكن من استبدال الأكواد.

أكواد لعبة ببجي الجديدة

تتوفر في لعبة ببجي الكثير من الاكواد، والتي تساعد اللاعب داخل ببجي بالحصول على شدات كثيرة لا حصر لها، لذا من أشهر الأكواد هي الآتي: