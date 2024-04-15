“ظهرت نتيجتك” لينك نتائج المنح والقروض في التعليم العالي بالأردن dsamohe.gov.jo

هناك اهتمام بمعرفة أبرز المعلومات حول نتائج المنح والقروض في التعليم العالي، وهذا متاح من خلال مديرية المنح والبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية، التي توفر مجموعة واسعة من المعلومات عبر منصتها الرسمية على الإنترنت، مما يتيح الفرصة للعديد من الطلبة والطالبات للاستفادة من الفرص الحقيقية والاستفادة من برامج القروض والمنح المتاحة ويهدف الموقع أيضًا بشكل مباشر إلى تقديم جميع الخدمات التي تسهل عمليات التقديم على تلك المنح والبعثات بشكل إلكتروني بطرق سهلة وفعالة.

نتائج المنح والقروض في التعليم العالي

سنوضح في الفقرات القادمة كيفية التعرف على النتيجة المتعلقة بالقروض في مديرية البعثات الأردنية، حيث يمكن اتباع الخطوات التالية:

يجب زيارة المنصة الرسمية لمديرية البعثات ثم تسجيل الدخول.

يتم استكمال عملية تسجيل الدخول بإدخال الرقم الوطني وكلمة المرور.

النقر على الخيار “المنح” ثم الضغط على زر “الاستعلام”.

ستظهر نتيجة التقديم على الفور أمام الباحث.

شروط منح وبعثات التعليم العالي في الأردن