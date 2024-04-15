“وقت اللعب فات” جدول ومواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة الدور الأول الفصل الدراسي الثاني 2023/2024

اعتمدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، المواعيد الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 بمحافظة البحيرة، وهي المواعيد التي تأتي وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على مذكرة العرض من يوسف الديب وكيل الوزارة التربية والتعليم بالبحيرة.

تعرف على جدول ومواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بالبحيرة

حيث جاءت مواعيد الامتحانات الفصل الدراسي الثاني على النحو التالي:-

امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الأربعاء ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى الإثنين ١٣ مايو ٢٠٢٤ بمحافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني دور أول.

الصفوف الأول والثاني الإعدادي العام من الأربعاء ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى الإثنين ١٣ مايو ٢٠٢٤.

الصفوف الأول والثاني الإعدادي المهني من الأربعاء ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى الإثنين ١٣ مايو ٢٠٢٤.

الصفوف الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤ وحتى الخميس ٢٣ مايو ٢٠٢٤.

الصفوف الأول والثاني الثانوي العام من الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤ وحتى الخميس ٢٣ مايو ٢٠٢٤.

الصفوف الأول والثاني الثانوي الفني من الأربعاء ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤.

الصفوف من الأول إلى الرابع الثانوي الفني نظام خمس سنوات من الأربعاء ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤.

امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين بمحافظة البحيرة من الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى الثلاثاء ٢١ مايو ٢٠٢٤.

الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤.

الشهادة الإعدادية العامة من الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى الثلاثاء ٢١ مايو ٢٠٢٤.

الشهادة الإعدادية المهنية من الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤.

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ووفقا للجدول المعلن اليوم عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم فالامتحانات مقرر إنطلاقها يوم الاربعاء الموافق 8 مايو القادم.

من الجدير بالذكر ان محافظة البحيرة تعد من المحافظات الكبرى ذات الكثافة العالية في أعداد الطلاب، إذ يتجاوز عدد طلابها وتلاميذها مليون و500 ألف طالب وطالبة وتلميذ وتلميذة، بمختلف المراحل التعليمية المختلفة، موجودين بعدد 4224 مدرسة منشرة بدائرة المحافظة، بعدد 18 إدارة تعليمية.