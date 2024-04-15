“سبونج بوب أنا ياولاد”.. نزل تردد قناة سبونج بوب SpongeBob بإشارة قوية وصورة واضحة طول الوقت

قناة سبونج بوب هو من أفضل القنوات التي تقدم محتوى طفولي مميز ما بين البرامج والأفلام والمسلسلات الكرتونية المميزة، مما عملت على جذب ملايين المتابعين في كافة الدول العربية، لعيشقها الكثير من الأطفال، ويرغبون في استقبالها على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

ما هو تردد قناة سبونج بوب SpongeBob؟

تتمثل أهم المعلومات الخاصة بإستقبال قناة سبونج بوب أطفال SpongeBob وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة سبونج بوب يكون النايل سات.

التردد الجديد لقناة سبونج بوب يكون 11355.

استقطاب قناة سبونج بوب SpongeBob فهو أفقي.

معامل الترميز للقناة يكون 27500.

معامل الخطأ: ⅚.

تردد قناة سبونج على العرب سات

ويمكنك استقبال قناة سبونج بوب أطفال SpongeBob الجديد على الأقمار الصناعية التي من بينها الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون عرب سات.

بينما التردد الجديد للقناة فهو 12169.

استقطاب قناة سبونج بوب أطفال فهو أفقي.

معامل الترميز لقناة سبونج بوب يكون 27500.

مزايا قناة سبونج بوب SpongeBob أطفال

هناك بعض المميزات التي توفرها قناة سبونج بوب أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا للأتي:-