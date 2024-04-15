“هُنــــا inscription.aadl.dz“ موقع التسجيل في سكنات عدل 3 وشروط التسجيل 𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑

أطلقت وزارة السكن والتعمير بالجزائر مشروع سكنات aadl عدل 3 وهو عبارة عن وحدات سكنية يتم منحها لأصحاب الدخل المتوسط وليس لديهم محل سكن ثابت وذلك من أجل توفير الاستقرار لديهم وتوفير حياة كريمة لهم، ولكن قامت بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في سكنات عدل وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

aadl عدل 3

من المقرر اقتراب فتح باب التسجيل على سكنات عدل 3 والتي تم إطلاقها بعد النجاح الذي حققه كل من مشروع عدل الأول والثاني، يرجى اتباع الخطوات الآتية من أجل التسجيل بنجاح:

في البداية يتطلب منك الدخول على الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوكالة عدل. قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال رقم التعريف الوطني. يجب العلم أنه بمجرد إدخال رقم التعريف الوطني سوف يقوم الموقع بشكل تلقائي بالتحقق من بيانات المتقدم. إذا كنت مناسب سوف يتم فتح استمارة التسجيل لديك ويتطلب منك ملؤها من خلال ادخال البيانات المطلوبة. يرجى إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة. أخيرا بعد الإنتهاء من تسجيل الطلب يجب عليك طباعة الإيصال والاحتفاظ به.

شروط التسجيل في سكنات عدل

إذا كنت ممن يرغبوا في التسجيل على سكنات عدل يرجى التحقق من توافر تلك الشروط لديك: