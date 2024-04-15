“استعلم في ثواني من البيت” غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وقيمة الغرامات وسدادها عبر ur.gov.iq
تحرص دولة العراق على توفير الوقت والمجهود على المواطنين لذلك وفرت لهم خدمة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وذلك عن طريق استخدام الإنترنت، وهي تُعد من أكثر الخدمات طلباً من قبل الشعب العراقي، فالكثير من قائدي السيارات يريدون معرفة الغرامات المقررة عليهم وطرق سدادها والتخلص منها، ومن أجل ذلك قامت الحكومة العراقية بالتيسير على المواطنين بتسهيل الإجراءات اللازمة لعمل ذلك.
غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق
سهلت الحكومة العراقية العديد من الخدمات للمواطنين في جميع المحافظات العراقية حيث أصبحت معظم الخدمات المهمة مميكنة ولعل من أهم هذه الخدمات هي الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وسدادها، وكل ذلك بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، وذلك من خلال مجموعة خطوات بسيطة كالآتي:-
- أولاً يجب أن تزور الموقع الإلكتروني الرسمي للخدمات الحكومية العراقية بوابة اور.
- تسجيل دخول إذا ما كنت من الأشخاص الذين يمتلكون حسابا على الموقع أو قم بتسجيل حساب جديد إذا كنت لا تمتلك واحدا وملء البيانات المطلوبة.
- قم بفتح الصفحة الرئيسية للموقع وضغط زر الاستعلام عن الغرامات المرورية.
- اكتب جميع البيانات المطلوبة عن صاحب السيارة ورقمها ومن ثم اضغط زر الاستعلام، وسوف تعرض أمامك جميع التفاصيل.
- سيظهر أمامك جميع المخالفات التي ارتكبت ومواعيدها وأسبابها، كما سيظهر أيضا زر لسداد قيمة المخالفات.
قيمة المخالفات المرورية في العراق وطريقة سدادها
نقدم لكم الآن قيمة المخالفات المرورية في العراق والطريقة الصحيحة والسهلة لسدادها بشكل إلكتروني دون الخروج من المنزل، وهي:-
- القيادة تحت تأثير المخدر وتناول المواد الكحولية، فإن المخالف وجب عليه دفع عشرة آلاف دينار عراقي.
- من يقود مخالفا لتعليمات الأمان وبدون ارتداء حزام الأمان، فسوف يكون عرضة لدفع 2500 دينار عراقي.
- عدم الالتزام بالقواعد المرورية والإشارات المرورية سيدفع مخالفة قدرها ٥٠٠٠ دينار عراقي.
- ويمكن سداد هذه المخالفات من خلال موقع الخدمات الحكومية العراقية أيضاً حيث يتم اختيار الطريقة المناسبة للسداد.