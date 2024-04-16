“بعد قرار التأخير” موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ابريل 2024 الاردن وطرق التواصل مع المديرية العامة للتقاعد

إن البحث عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ابريل 2024 الاردن يزداد يوماً بعد يوم وخاصة مع اقتراب موعد صرف الرواتب والمعاشات، ولكن لحرص الحكومة في المملكة الأردنية على راحة المواطنين فقد قررت تخصيص أيام محددة لكل فئة مستفيدة من المعاشات والدعم الذي يتم صرفه للمواطنين وذلك لتسهيل عملية صرف المعاش والتخفيف من التزاحم الذي يكون عند مكاتب الصرف وماكينات الصراف الآلى، وقد أعلنت الحكومة عن موعد الصرف الخاص بالمعاشات، وسوف نقوم بتوضيحه في الأسطر القادمة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ابريل 2024 الاردن

قامت الجهات المسؤولة في وزارة المالية بالأردن بالإعلان عبر الصفحة الرسمية للوزارة عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ابريل 2024 الاردن، حيث أنه من المقرر أن يتم تأخير صرف المعاش ليكون في يوم 21 ابريل 2024 بدلاً من 22 أبريل 2024 وذلك لموافقة الحادي والعشرين من أبريل عطلة الأسبوع “يوم سبت”، كما أشارت الوزارة إلى أن جميع الرواتب سوف تكون متاحة في الحسابات في هذا اليوم ويمكن صرفها من أي بنك أو صراف آلى، وقد قامت الوزارة بنفي الشائعات المتداولة بخصوص وجود زيادات على المعاشات، حيث أنه لم يتم نشر خبر رسمي بذلك، ويبقى ما تم تداوله محض أكاذيب.

طرق التواصل مع المديرية العامة للتقاعد في المملكة الأردنية

مع كثرة الشكاوى والاستفسارات التي يطرحها المستفيدين قررت المديرية العامة للتقاعد في الأردن طرح مجموعة من قنوات التواصل التي من شأنها أن تساعد المستفيدين من خدمات المديرية وتسهل عليهم الحصول على الخدمات، حيث أنه من الممكن أن يتم التواصل مع المديرية عبر واحدة من القنوات التالية: