“اجازات جديدة جاية في الطريق” عدد أيام اجازة شم النسيم 2024 وما هي الإجازات الرسمية المتبقية لهذا العام

يبحث العديد من الأفراد وخاصة العاملين في القطاعات الحكومية عن عدد أيام اجازة شم النسيم 2024، وذلك بعدما قام مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية بالإعلان عن موعد عطلة شم النسيم لعام 2024، ومن المقرر أن تكون هذه العطلة مدفوعة الراتب لكافة الأفراد العاملين في كلا من القطاعات الخاصة والعامة، وسوف نوفر في هذا المقال كافة المعلومات المتعلقة بالإجازة وموعدها وعدد أيامها بالتفصيل، تابعونا.

عدد أيام اجازة شم النسيم 2024

يتساءل العديد من الأشخاص عن عدد أيام اجازة شم النسيم 2024 ومتى سوف تكون، وللرد على هذه التساؤلات قام “المعهد القومي للبحوث الفلكية” بتوضيح أن الإجازة الخاصة بعيد شم النسيم سوف يكون في اليوم السادس من مايو ويوافق يوم الاثنين، وسوف يتم اعتبار هذا اليوم اجازة رسمية لجميع الهيئات والمؤسسات والإدارات، هذا ومن الجدير بالذكر أن شهر مايو مليء والإجازات والعطلات الرسمية حيث سوف يصادف اليوم الأول من مايو الموافق يوم الأربعاء عيد العمال، ثم يوم القيامة المجيد يوم السبت 5 مايو 2024، وبهذا يكون عدد أيام الإجازة 5 أيام بالعطلة الأسبوعية.

جدول الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2024

بعدما تعرفنا على عدد أيام اجازة شم النسيم 2024 نتعرف على جدول الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024، كالآتي:-