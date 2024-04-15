” سجل دلوقتي عشان تاخد شقة العمر🥰🤩” استعلم فورًا عن رابط الاستعلام عن دعم سكني بالخطوات التفصيلية+ حساب قيمة الدعم السكني

أطلقت السعودية رابط الاستعلام عن دعم سكني التي بموجبها تستهدف فئات محددة من المواطنين السعوديين، حيث هدف البرنامج الرئيسي توفير منشآت سكنية ووحدات إنشائية وتوفيرها لأولئك الذين يعانون من صعوبات معيشية، وأيضًا يتيح البرامج خيار هام لراغبي شراء الأراضي الزراعية الصالحة للتشييد والبناء من أجل توفير مسكن آمن وخاص للمواطنين خاصة مع مبادرة السعودية في التوسيع بنطاق خدماتها السكنية للقضاء على نسب للعشوائيات بالمملكة العربية السعودية، وسوف نشرح لكم تفصيليًا عن رابط الاستعلام عن دعم سكني والخطوات المتبعة لها.

رابط الاستعلام عن دعم سكني

نشير لكم وفقًا لمستجدات رابط الاستعلام عن دعم سكني الذي يعد من البرامج الاجتماعية المشمولة لحاجات المواطنين من حيث تحسين المستوى المعيشي مع توفير خدمات معيشية على مستوى أفضل، فقد تمكنت الدولة السعودية من تدشين أحد أهم برامجها المدعمة لبرنامج الدعم السكني، والذي يلزم الحصول عليه التسجيل به من خلال عدة خطوات المتمثلة في الآتي:

الانتقال عبر منصة سكني الرقمية من هنا .

التوجه عبر قسم الخدمات الإلكترونية بالصفحة الرئيسية للبرنامج.

تحديد خيار التحقق من حالة الاستحقاق.

يتعين تدوين البيانات الخاصة ب المتقدم مثل الاسم، رقم الهوية الوطنية.

عقب الكبس على زر التحقق لتعرض بعدها نافذة تفيد بتفاصيل حالة الاستحقاق للمستفيد.

آلية حساب قيمة الدعم السكني بالسعودية

قامت وزارة الإسكان السعودية بتقديم بدائل عدة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم السكني من خلال التعاون مع صندوق التمويلات العقارية لمعرفة قيمة الدعم ومساعدتهم في امتلاك أحد الوحدات السكنية، وهذا يلزم الخطوات التالية:

الولوج عبر منصة حاسبة الدعم السكني .

الانتقال فورًا إلى تدوين البيانات المطلوبة جراء التسجيل مثل: تحديد مدة التمويل، قيمة التمويل، قيمة الدخل الشهري.

عقب الكبس على خانة إخلاء المسؤولية عند الانتهاء.

يليه النقر على خيار حساب.

فهذا ما قامت وزارة الإسكان السعودية بتحديثه خلال الفترة الراهنة، والتي عملنا على ضمه لكم عبر مقال اليوم لنكون وصلنا إلى مسك الختام.