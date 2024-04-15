اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ابريل 2024 عبر منصة مظلتي

يترقب عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ابريل 2024، والتي أصبحت محور اهتمام وبحث آلاف المواطنين في شتى المحافظات العراقية، حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أهم برامج الدعم في العراق والتي تسعى من خلاله الحكومة العراقية على تقديم العون والمساعدة لعدد كبير من المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات الإستعلام والشروط اللازمة للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية في العراق….

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

حيث أعلنت وزارة العمل العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن اسمار الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وإليكم الخطوات ….

الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية على الإنترنت.

ادخل على قسم الرعاية الإجتماعية.

اضغط على أسماء المستفيدين.

حدد خانة الوجبة السابعة.

اختر مكان السكن والمحافظة التابع لها المتقدم.

اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالمتقدم.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية

وأعلنت وزارة العمل العراقية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية وهي: