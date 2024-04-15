قبل الغرامة والتحويل.. استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل والسداد بهذه الطريقة billing.te.eg

عدد كبير من المواطنين الآن يرغبون في عمل استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل، حيث الفاتورة التي يتم الاستعلام عنها ودفعها كل ثلاث شهور، وذلك بعد أتاحت الشركة الاستعلام إلكتروني وإمكانية الدفع إلكتروني أيضًا، ونوضح لكم تفاصيل الاستعلام عن الفاتورة وكيفية الدفع أيضًا، فكونوا معنا.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024

تُتيح المصرية للاتصالات للمواطنين الاستعلام برقم التيلفون الأرضي عن فاتورة الأرضي الخاصة بهم كل ثلاث شهور، أي بشكل ربع سنوي، وتسمح بفترة سماح تمتد لشهر حتى يقوم المواطن بدفع الفاتورة وذلك قبل الغرامة وتحويل الخط لاستقبال، وتأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي:

يدخل المستعلم/ة إلى موقع المصرية للاتصالات المتاح على شبكة الإنترنت.

المتاح على شبكة الإنترنت. يختار المستعلم الاستعلام برقم التيلفون الأرضي ويقوم بإدخال كود المحافظة وأيضًا رقم الهاتف.

النقر على “إظهار الفواتير”، ومن بعدها تظهر الفاتورة.

السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024

وضحنا لكم رابط عمل استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل، وبالنسبة لطريقة السداد الإلكترونية فهي على النحو التالي:

زيارة الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات الموجود على الشبكة واختيار السداد الإلكتروني للفاتورة وحدد طريقة الدفع المناسبة لك حسب الفيزا.

الدفع من خلال فودافون كاش أو خدمة وي باي أو بي أو فوري بلص وغيرها من الخدمات الأخرى.

علمًا بأنه يمكن الدفع أيضًا من خلال السنترال أو من خلال فروع وي المنتشرة بالجمهورية، أو من الصراف الآلي، واحذر من تأخير السداد لأنه في حالة التأخير يتم فرض غرامة أو تحويل الخط إلى استقبال.