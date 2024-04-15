“خلاص مفيش وقت” جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة والجيزة

بدأت عمليات البحث تتزايد عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024، والذي أصبح محور اهتمام وبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حتى يتمكنوا من ترتيب الأيام المتبقية والإنتهاء من مراجعة الدروس والمناهج المقررة علىهم، ليحصدوا على أعلى الدرجات والتي سوف تمكنهم من الإلتحاق بالمدارس الثانوية …

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024

وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من الطلاب في البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024، والتي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الأخيرة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت طبقاً للخريطة الزمنية التي أعلنت عنها الوزارة خلال بداية العام الدراسي الجاري، ومن المقرر أن تبدأ الإمتحانات في 8 مايو 2024 وتستمر حتى 25 مايو 2024، وراعت الوزارة عدم عقد أي امتحانات خلال أعياد الأخوة المسيحين والتي سوف توافق 4، 5،6 مايو القادم.

وزارة التربية والتعليم تواصل الإجراءات الدقيقة الخاصة بتفتيش الطلاب قبل دخول امتحانات الترم الثاني 2024

وأكد الدكتور”رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى دائماً على تقديم يد العون والمساعدة لعدد كبير من الطلاب ، وأشار إلى أن الوزارة سوف تقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية في حال ضبط حالات غش داخل اللجان هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على تفتيش الطلاب قبل دخول الطلاب إلى اللجان ومنع حيازة الطلاب بأي أجهزة الكترونية أو سماعات وموبايلات، كما شدد “حجازي” على الطلاب الإلتزام بإرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي بين الطلاب لمنع انتشار الأمراض والأوبئة،