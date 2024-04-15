موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة…. وسبب غياب شيكا عن المباراة

موعد مباراة الأهلي والزمالك، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، حيث يلتقي الفريقين مساء اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024 في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 08:00 مساءً بتوقيت قطر والسعودية، وفي الساعة 06:00 مساء بتوقيت الجزائر، والساعة 10:00 مساء بتوقيت الإمارات وتركيا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتبحث جماهير الساحرة المستديرة عن قائمة غيابات نادي الزمالك أمام النادي الأهلي، خاصة وأن الزمالك يعاني من غياب عدد كبير من اللاعبين ، وكان البرتغالي “جوزيه جوميز” قد كشف عن أن الفريق يعاني من غياب 12 في صفوف الزمالك أمام الأهلي وهم:

محمود حمدي الونش.

محمد عبد الشافي.

يوسف أوباما.

محمود علاء.

محمود عبد الرازق شيكابالا يغيب عن المبارلاة بسبب عدم الجاهزية الفنية.

محمد أشرف روقا.

إبراهيما نداي.

محمد عاطف.

مهاب ياسر.

زياد كمال لأسباب فنية.

محمد صبحي للإصابة.

مصطفى شلبي.

تشكيل الزمالك المتوقع اليوم أمام الأهلي

ويبحث عدد كبير من محبي ومشجعي النادي الأهلي والزمالك عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي اليوم والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، عمر جابر، ياسر حمد، أحمد فتوح.

كما في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، سيف فاروق جعفر، زيزو، ناصر ماهر.

أما عن خط الهجوم الثلاثي: سيف الجزيري،ناصر منسي، سامسون أكينيولا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم

وييحث عدد كبير من المشاهدين عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك والتي سوف تذاع على قناة أون تايم سبورت في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وإليكم تردد القناة على النايل سات….