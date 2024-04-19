“مُتـــاح الآن onefd“ استخراج استدعاء المراسلة بالاسم واللقب 2024 بالجزائر عبر منصة onefd.edu.dz

يتساءل عدد كبير من المرشحين لأختبارات المراسلة عن كيفية سحب استدعاء المراسلة onefd والذي لا يمكن الدخول إلى ساحة الاختبارات بدونه لذلك قام الديوان الوطني للتعليم في الجزائر بإطلاق منصة إلكترونية تساعدك في استخراج الاستدعاء بكل سهولة وأنت في منزلك وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

سحب استدعاء المراسلة onefd

إذا كنت ترغب في سحب الاستدعاء يرجى اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون على النحو التالي:

في بداية الأمر يتطلب منك زيارة الصفحة الإلكترونية onefd. قم بملء النموذج الذي سوف يظهر أمامك من خلال إدخال البيانات المطلوبة. ثم بعد ذلك يتطلب منك إدخال رقم التسجيل الخاص بك بالإضافة إلى تاريخ الميلاد. قم بإدخال رمز التحقق الموضح أمامك. أخيرا يرجى النقر كلمة طباعة من أجل الحصول على الاستدعاء بسهولة.

شروط الحصول على استدعاء المراسلة

قام الديوان الديوان الوطني بتحديد مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدم عند تقديم طلب الحصول على الاستدعاء ومن أبرز تلك الشروط: