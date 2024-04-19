“سجل هُنـــا فورا ena.interieur.gov.dz“ كيفية التسجيل في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية 2024 والشروط المطلوبة

أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم التسجيل في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية 2024 والتي من خلالها تساعد العاملين في مجال التدريس الحصول على فرصة عمل ثابتة ولكن بعد إجراء مجموع من الاختبارات وذلك من أجل رفع مستوى الدخل لدى المواطنين وتوفير حياة اقتصادية أفضل لهم وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

التسجيل في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية 2024

للتسجيل على مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية يرجى اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر. من الصفحة الرئيسية قم بالدخول على قائمة التوظيف. يرجى ملء الاستمارة من خلال إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في: اسم المتقدم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، العنوان. ثم بعد ذلك قم بإرفاق جميع الوثائق المطلوبة. أخيرا يرجى الضغط على زر إرسال الطلب.

شروط التسجيل في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية 2024

قامت الوزارة بتوضيح مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في مسابقة المدرسة الوطنية والشروط كالتالي:

يجب على المتقدم اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات المقررة من قبل الوزارة.

يشترط أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الباكالوريا.

يتطلب من المتقدم التواجد داخل الجزائر باستمرار.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في مسابقة المدرسة الوطنية بالجزائر

يرجى تحضير مجموعة من الأوراق عند التسجيل في المسابقة وهي: