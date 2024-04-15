تبكير موعد صرف حساب المواطن الدفعة 78 وخطوات الاستعلام عن الدعم وشروط الاستحقاق

حددت وزارة الموارد البشرية موعد صرف حساب المواطن الدفعة 78، وذلك بعد أن ارتفعت التساؤلات بخصوص هذا الموضوع، حيث من المتعارف أن موعد صرف حساب المواطن يأتي دائما في يوم 10 من كل شهر ميلادي، لكن قد يختلف الموعد في حال مصادفة يوم عطلة أو إجازة رسمية، لذا خلال تلك الفترة يرغب الجميع بمعرفة اليوم الذي يصرف به الدفعة رقم 78.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 78 وخطوات الاستعلام

قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن موعد صرف الدفعة القادمة، والذي سيكون في اليوم التاسع من شهر مايو، وذلك بسبب مصادفة اليوم العاشر من الشهر بيوم الجمعة الذي يعد يوم عطلة رسمية، وبالنسبة لاستحقاق هذا الدعم، فقد قام البعض بإرسال طلبات للحصول على حساب المواطن، ويمكن معرفة النتيجة من خلال الاستعلام، وسيتم ذلك عند اتباع الآتي:

قم بزيارة موقع حساب المواطن الرسمي.

ثم توجه إلى صفحة البرنامج.

بعد ذلك عليك بالضغط على زر الاستعلام عن نتائج الاستحقاق.

قم بتدوين رقم الهوية بالإضافة إلى الرمز المرئي.

ثم اضغط على أيقونة استعلام.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن

بعض الشروط التي من اللازم توفرها، حتى يستحق الفرد الحصول على دعم حساب المواطن، وتلك الشروط تتمثل في الآتي: