” الحق اضمن حق عيالك وخدلك شقة” تعرف على قرار صندوق الإسكان الاجتماعي 2024 للوحدات السكنية الجديدة

يعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن طرح وحدات سكنية لمحدودي الدخل في عدة مناطق بمصر، يسعى الصندوق لتوفير فرص الإسكان اللائق للمصريين وتعزيز الاستقرار في المجتمع، تعرف على تفاصيل أكثر حول طرح الوحدات السكنية وكيفية الحجز عبر صندوق الإسكان الاجتماعي في هذا المقال.

صندوق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن طرح 2024 وحدة سكنية لمحدودي الدخل في مناطق متعددة بمصر مثل العبور الجديدة، والقاهرة الجديدة، وأكتوبر الجديدة. وتم الكشف عن موعد طرح شقق سكن لكافة المصريين بالإعلان الـ 18، وتم تأكيد عدم طرح الوحدات لمنخفضي الدخل إلا بعد استقرار أسعارها، حيث يتطلب الحجز الضغط على أيقونة الحجز المتاحة على موقع الصندوق الإلكتروني.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

‏أيام قليلة فقط تبقت لموعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي في 2024 في المحافظات المختلفة. سيكون موعد طرح هذه الشقق المنتظرة في الربع الأول من عام 2024 تحديدًا في شهر مارس 2024، تتراوح مساحات هذه الشقق بين 75 و90 مترًا، وسيتم الكشف عن الأسعار وأماكن تواجد هذه الشقق الفتية في الفترة القادمة، حافظ على متابعة المعلومات ورابط التقديم لتقديم طلب حجزك في الوقت المناسب.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد وفرت الفرصة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 عبر الرابط المخصص لها.

يتم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 عبر الموقع الإلكتروني بمقدم 27,000 جنيه.

الشقق المتاحة تعتبر كاملة التشطيب وتقدم بمساحة 90 مترا ومتوفرة في 14 مدينة جديدة بخطة تقسيط على 30 عامًا.

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024