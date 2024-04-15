احصل على 100,000 فورًا.. تمويل سريع وميسر من شركة الأولى للتمويل في السعودية 1445

تمثل شركة الأولى للتمويل في السعودية 1445، الخيار الأمثل للباحثين عن تمويل سريع ومرن في المملكة العربية السعودية، مع عدم الحاجة إلى كفيل أو ضمانات، وتوفير أفضل العروض والمميزات، تضمن الشركة سهولة وسرعة في الحصول على التمويل، بالإضافة إلى ذلك، تتيح الشركة أقل نسبة خصم وأعلى نسبة تمويل، مع الالتزام بشروط محددة تضمن تحقيق الاستفادة القصوى لجميع عملائها.

شروط شركة الأولى للتمويل في السعودية 1445

تعتبر شروط شركة الأولى للتمويل في السعودية مهمة للحصول على التمويل الشخصي، وتتضمن الشروط الرئيسية ما يلي:

يجب أن لا تقل مدة التمويل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى.

يتطلب الحصول على التمويل الشخصي من شركة الأولى للتمويل دخل شهري لا يقل عن 3400 ريال سعودي.

يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على التمويل بين 21 عام و60 عام.

يشترط أن يكون الحد الأدنى للتمويل 10000 ريال سعودي، وأن يكون الحد الأقصى للتمويل 500000 ريال سعودي.

يجب ألا تتعدى نسبة الاستقطاع من الدخل الشهري 45% للتمويل.

يجب أن يكون المتقدم قد مضى ثلاثة أشهر في عمله أو شهر واحد في القطاع الحكومي.

يتعين على المتقدم تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من قبل الموظف المسؤول.

كيفية التقديم على طلب شركة الأولى للتمويل في السعودية

للتقديم على طلب تمويل الأولى في المملكة العربية السعودية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع تمويل الأولى عبر الإنترنت عن طريق المتصفح الخاص بك.

اضغط على أيقونة “إنشاء حساب جديد” للتسجيل في الموقع.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة، مثل الاسم، ورقم الهوية، ومعلومات الاتصال، بشكل صحيح وكامل.

بمجرد تسجيل الدخول، قم باختيار خيار “تمويل شخصي” من القائمة المتاحة.

قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة في النموذج المقدم بعناية ودقة.

بمجرد استكمال تعبئة النموذج، انقر على زر “إرسال الطلب” لتقديم طلبك للمراجعة.

سيقوم فريق من تمويل الأولى بمراجعة البيانات التي قدمتها للتحقق من صحتها واكتمالها.

في حالة الموافقة على الطلب، سيتم التواصل معك لاستكمال الخطوات النهائية لإتمام عملية التمويل.

مزايا شركة الأولى للتمويل في السعودية 1445

مزايا تمويل شركة الأولى 1445 متوافق مع الشريعة الإسلامية، يتم تقديم التمويل وفق لأحكام الشريعة الإسلامية، مما يجعله خيار مالي شرعي للعملاء.

لا يتطلب التمويل تحويل الراتب، مما يسمح للعملاء بالاستفادة من التمويل دون إلزامية التعامل مع بنك الراتب.

لا يشترط وجود كفيل للحصول على التمويل، مما يسهل عملية الحصول على التمويل للعملاء.

تقدم الشركة خدمات التمويل للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، مما يساعدها على تحقيق نمو وتطوير أعمالها.

يمكن تقديم طلب التمويل بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة الفرع، مما يسهل ويسر عملية الحصول على التمويل.

بالإضافة إلى التمويل العادي، تقدم شركة الأولى عروض تمويلية أخرى مثل التمويل التأجيري بمزايا تنافسية ومرونة في الشروط والأحكام.

تمويل شركة الأولى

تقدم خيارات تمويل مرنة ومتنوعة لتلبية احتياجات العملاء، مع مجموعة من المزايا والشروط المحددة.

يمكن الحصول على تمويل يبلغ 25,000 ريال سعودي، مع قسط شهري يبلغ 1,208 ريال سعودي، بتكلفة تمويل تبلغ 8%.

للحصول على مبلغ تمويل قدره 40,000 ريال سعودي، يتوجب سداد قسط شهري يبلغ 1,411 ريال سعودي، بنسبة تمويل 9%.

بإمكان العميل الحصول على تمويل يصل إلى 100,000 ريال سعودي، مع قسط شهري يبلغ 2,500 ريال سعودي، وتكلفة تمويل تصل إلى 10%.

الرسوم والتكاليف

تبلغ رسوم الإدارة 250 ريال سعودي للمبلغ المقداره 25,000 ريال سعودي، 400 ريال سعودي للمبلغ المقداره 40,000 ريال سعودي، و1,000 ريال سعودي للمبلغ المقداره 100,000 ريال سعودي.

تتراوح تكاليف التمويل بين 8% و10% حسب المبلغ المقترض.

كم يعطي تمويل شركة الأولى؟

تمويل شركة الأولى يمكن أن يتراوح وفق للعديد من العوامل، بما في ذلك دخل المتقدم وقدرته على سداد القرض وشروط السياسات المالية للشركة، حيث يمكن أن يتم تقديم مبالغ تتراوح نسبة الاستقطاع من الراتب حتى 45% من دخل المتقدم، ويمكن أن تختلف مدة القرض وفق للتفاصيل الشخصية لكل عميل، في العادة، يتم صرف المبلغ المقترض في غضون أيام قليلة من تقديم الطلب، ولكن هذا يعتمد على عمليات المراجعة والموافقة من قبل الشركة، وينبغي للأفراد التحقق من شروط وأحكام التمويل لشركة الأولى للتمويل للحصول على معلومات محددة حول المبالغ المتاحة وشروط السداد.