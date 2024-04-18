اضافة مميزات جديدة.. تحميل تحديث واتس اب جي بي 2024 يبهر الجميع بثوبة الجديد سابق الكل في المعرفة

تحميل تحديث واتس اب جي بي، يوفر تطبيق واتساب جي بي الاصدار الجديد العديد من المميزات والتطورات الحديثة التي تحتاجها معظم المراهقين، والتي اندهاش لتوفرها في النسخة الاخيره من التطبيق، لطالما اشتهرت تطبيق واتساب جي بي التطور الفريد والمميز عن تطبيق واتساب الرسمي، لذا قام العديد من مستخدمي التطبيق بتحديث التطبيق الاستماع بالنسخة الاخيرة الافضل.

كيفية تحميل تحديث واتس اب جي بي 2024

بناءً على رغبة العديد من مستخدمي التطبيق في تحديثه إلى النسخة الأخيرة، قامت الشركة بتوفير الروابط الخاصة بتحديث التطبيق من خلال المنصات الرقمية، ولكي يتمكن مستخدمي التطبيق من تحديثه الي الاصدار الجديد لابد من اتباع الخطوات التالية:

أولا، يجب النقر فوق تطبيق جي بي سي وتس من خلال تطبيق متجر جوجل بلاي.

قم باختيار تحميل الاصدار التي تناسب مع هاتفك الذكي لأجهزة الاندرويد او لاجهزة الآيفون.

بعد ذلك قم بالموافقة علي تنزيل التطبيقات الغير معروفة من الإعدادات.

انقر فوق ملف اي بي كي بعد ذلك قم بتحميله على هاتفك، اضغط فوق خانة تثبيت التطبيق

اتبع التعليمات ،انتظر قليلا حتى يتم الانتهاء من تحميل التطبيق ثم انقر فوق خانة فتح التطبيق.

ما هي مزايا واتس اب جي بي

يوفر تحديث واتس اب جي بي العديد من المزايا في الاصدار الجديد التي قامت الشركة المسؤولة عنها بإطلاقها، ومن ضمن أهم المزايا التي يتمتع بها ما يلي: