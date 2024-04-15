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شروط صرف منحة الزواج ومقدارها والمستندات المطلوبة من التأمينات الاجتماعية 2024- 1445

التقديم على منحة الزواج

صورة essam.sandy69 essam.sandy69منذ يوم واحد
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نقدم لكم شروط صرف منحة الزواج 18 شهر من قيمة المعاش دفعة واحدة من التأمينات الاجتماعية في السُّعُودية بعد التسهيلات والإجراءات الجديدة التي منحتها إلى الموروثة المقبلة على الزواج، حيث قدرة قيمة هذه المنحة بما يعادل مجموع نصيبها من المعاش مضروب في 18 ويتم تسليمها مقدار هذه المنحة مرة واحدة، ويأتي ذلك ضمن سلسلة التسهيلات والإجراءات الجديدة التي تقوم بها المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية في السُّعُودية.

شروط صرف منحة الزواج 1445

وضعت التأمينات الاجتماعية معايير وضوابط للقبول صرف منحة الزواج تعد أبرز هذه الشروط كل من التالي:

  • الشرط الأول أن يكون الزواج مسجل في الجهات الحكومية المعنية بذلك.
  • يجب أن يكون المورث مسجل في نظام التأمينات الاجتماعية.
  • في حال صرف منحة الزواج للموروثة ينقطع المعاش.
  • تصرف منحة الزواج مرة واحدة فقط.
  • في حال طلاق المستفيدة أو ترملت تندرج مرة أخري ضمن المستفيدين من منحة الزواج.
شروط صرف منحة الزواج ومقدارها والمستندات المطلوبة من التأمينات الاجتماعية 2024- 1445
منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية

طريقة التسجيل في منحة الزواج

المستندات المطلوبة للحصول على منحة الزواج 

حددت المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية في السُّعُودية عدة مستندات وأوراق لأزمة للحصول على منحة الزواج تضمنت كل من التالي:

مقدار منحة الزواج 

شروط صرف منحة الزواج 18 شهر من قيمة المعاش دفعة واحدة
منحة الزواج في السعودية

حدد نظام التأمينات الاجتماعية الجديد القيمة المالية المخصصة لمنحة الزواج في التأمينات الاجتماعية، حيث تضمنت هذه المنحة التالي:

  • منحة الزواج عبارة عن مقدار صرف نصيب الفرد مضروب في 18 شهر.
  • إذا كان نصيب المستفيدة 1000 ريال فإن مقدار المنحة 18000 ألف.
  • تصرف قيمة المنحة دفعة واحدة.
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صورة essam.sandy69 essam.sandy69منذ يوم واحد
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