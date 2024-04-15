شروط صرف منحة الزواج ومقدارها والمستندات المطلوبة من التأمينات الاجتماعية 2024- 1445

نقدم لكم شروط صرف منحة الزواج 18 شهر من قيمة المعاش دفعة واحدة من التأمينات الاجتماعية في السُّعُودية بعد التسهيلات والإجراءات الجديدة التي منحتها إلى الموروثة المقبلة على الزواج، حيث قدرة قيمة هذه المنحة بما يعادل مجموع نصيبها من المعاش مضروب في 18 ويتم تسليمها مقدار هذه المنحة مرة واحدة، ويأتي ذلك ضمن سلسلة التسهيلات والإجراءات الجديدة التي تقوم بها المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية في السُّعُودية.

شروط صرف منحة الزواج 1445

وضعت التأمينات الاجتماعية معايير وضوابط للقبول صرف منحة الزواج تعد أبرز هذه الشروط كل من التالي:

الشرط الأول أن يكون الزواج مسجل في الجهات الحكومية المعنية بذلك.

يجب أن يكون المورث مسجل في نظام التأمينات الاجتماعية.

في حال صرف منحة الزواج للموروثة ينقطع المعاش.

تصرف منحة الزواج مرة واحدة فقط.

في حال طلاق المستفيدة أو ترملت تندرج مرة أخري ضمن المستفيدين من منحة الزواج.

طريقة التسجيل في منحة الزواج

التوجه إلى موقع المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية.

تسجيل الدخول.

أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

الدخول إلى خِدْمَات الأفراد.

تسجيل البيانات المطلوبة.

حدد أيقونة الطلبات.

التوجه إلى منحة الزواج.

قراءة الشروط والأحكام، واليكم رابط شروط تجديد الإقامة السعودية.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة الزواج

حددت المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية في السُّعُودية عدة مستندات وأوراق لأزمة للحصول على منحة الزواج تضمنت كل من التالي:

طلب منحة الزواج مسجل فيه جميع البيانات.

إحضار عقد الزواج.

رقم الهُوِيَّة الوطنية، واليكم رابط رسوم تجديد جواز السفر السعودي.

مقدار منحة الزواج

حدد نظام التأمينات الاجتماعية الجديد القيمة المالية المخصصة لمنحة الزواج في التأمينات الاجتماعية، حيث تضمنت هذه المنحة التالي: