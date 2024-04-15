تكنولوجيا

” هترجع معها لأيام مغامرات زمان😱😇” اكتشف طريقة تحميل شفرات جاتا سان أندرس في عام 2024+ أشهر الأكواد المشفرة

صورة Habiba Habibaمنذ يوم واحد
0
تحميل شفرات جاتا سان أندرس
تحميل شفرات جاتا سان أندرس

يعتبر استخدام الشفرات في لعبة جاتا سان أندرس وسيلة ممتعة لتعزيز تجربة اللعب والوصول إلى مزايا جديدة، فيما يلي نظرة فاحصة على أحدث الشفرات التي يبحث عنها لاعبون بشغف في عام 2024، تتضمن هذه الشفرات الأسلحة المتطورة، السيارات الخارقة، وحزم الذخيرة التي لا تنتهي، دعونا نستكشف ما الجديد في عالم شفرات لعبة جاتا.

تحميل شفرات جاتا سان أندرس

عند تحميل شفرات جاتا سان أندرس ستحظى بقدرة فائقة على التحكم في كل تفاصيل اللعبة والاستمتاع بمميزات لا متناهية، كما يمكنك الوصول إلى شفرات تمنحك عدم الموت، وكميات غير محدودة من المال والصحة، بالإضافة إلى أسلحة قوية وسيارات مجهزة بالنيترو، احرص على تنزيل كل الشفرات الضرورية لتجربة أفضل وأكثر إثارة خلال لعبك لجاتا سان أندرس.

تحميل جميع شفرات GTA San Andreas

المهمة الخاصة بالشفرة الشفرة
أسلحة من المستوى الأول LXGIWYL
أسلحة من المستوى الثاني KJKSZPJ
أسلحة من المستوى الثالث UZUMYMW
صحة كاملة و درع و 250 ألف دولار HESOYAM
الشرطة تقوم بملاحقة اللاعب OSRBLHH
الشرطة تتوقف عن ملاحقة اللاعب ASNAEB
طقس صيفي مشمس AFZLLQLL
زيادة سرعة وتيرة اللعب PPGWJHT
سكان المدينة يقاتلون بعضهم البعض AJLOJYQY
جميع السكان يحملون أسلحة FOOOXFT
Bloodring Banger مركبة CQZIJMB
تفجير جميع السيارات في محيط اللاعب CPKTNWT
إقامة حفلة رقص علي أحد الشواطئ CIKGCGX
إخفاء جميع السيارات في بيئة اللعب XICWMD
منح الزوارق البحرية القدرة علي الطيران AFSNMSMW
انتشار مكثف للعصابات وسيطرة كاملة لهم MROEMZH
البنات تلاحق الشخصية في كافة الأرجاء BEKKNQV
Vortex Hovercraft مركبة KGGGDKP
تزويد جميع السيارات بالنيترو لمضاعفة سرعتها COXEFGU
القدرة علي الغوص في المياه لفترة طويلة CVWKXAM
الحصول علي مظلة لممارسة القفز الحر AIYPWZQP
منح السيارات القدرة علي السير فوق الماء RLMJHSC
استلقاء الشخصية الرئيسية علي الأرض اضغط Q+H بنفس الوقت
للرقص اضغط E+Y بنفس الوقت
الشرطة لا تلاحقك أبدا IFIRSTDOZ
الحصول علي ملابس النينجا AFPHULTL
منح السيارات القدرة علي الطيران RIPAZHA
إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة Habiba Habibaمنذ يوم واحد
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى