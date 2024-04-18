مفتوح الان.. رابط تسجيل في منحة البطالة 2024 عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

رابط تسجيل في منحة البطالة 2024، تعتبر منحة البطالة من أهم وأفضل المتح التي قامت دولة الجزائر بإطلاقها، بهدف مساعدة الشباب العاطلين عن العمل لفترة، وذلك لمساعدتهم في سد احتياجات المعيشة الضرورية لهم، من خلال تقديم الدعم اللازم لكل مواطن مستحق الدعم داخل دولة الجزائر، كما قامت الحكومة الجزائرية بفتح باب التسجيل في المنحة إلكترونيا لتوفير الوقت والجهد على المواطنين بالجزائر.

رابط تسجيل في منحة البطالة 2024

لكي يتمكنوا المواطنين من التسجيل في منحة البطالة الكترونيا، يجب عليك اتباع الخطوات التالية حتى تستطيع الحصول على الدعم، وتتمثل الخطوات فيما يلي:

أولًا يجب عليك التوجه الى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل من هنا

ثانياً، قم بالنقر فوق خانة “تسجيل الدخول”.

ثم قم باختيار خدمة “منحة البطالة”.

بعد ذلك قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة منك في الحقول المخصصة لذلك كـ الاسم والعنوان التابع للمواطن وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف.

ثم قم بعد ذلك بإدراج المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم انقر على “تسجيل”.

ما هي شروط الحصول على منحة البطالة في الجزائر 2024

هناك عدة شروط قد كشفت عنها الحكومة الجزائرية للحصول على منحة البطالة في الجزائر، ومن أهمها هي التسجيل الكترونيا من خلال رابط منحة البطالة التي أعلنت عنها الحكومة من قبل، ثم قم باستيفاء الشروط المعلن عنها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: