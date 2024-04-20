مواصفات وأسعار سيارة جيتور 2024 في السعودية استكشف عالم الرفاهية والأداء

تتباهى سيارات جيتور 2024 بتصميمها المتميز وتكنولوجياها المبتكرة، مما يجعلها تحقق تفوق لافت في عالم السيارات الرياضية والـSUV، دعونا نلقي نظرة سريعة على مواصفات وأسعار سيارة جيتور 2024 في السعودية والمزايا التي تجعلها تتفوق على التوقعات في الأداء والرفاهية.

مواصفات سيارة جيتور 2024

من خصائص الأمان المتوقعة في سيارة جيتور 2024 يمكن أن تشمل:

نظام فرامل مانعة للانغلاق (ABS): يسمح بالتحكم في الفرامل أثناء الفرملة القوية لمنع قفل العجلات وضمان السيطرة على السيارة. نظام توزيع قوة الفرملة (EBD): يعمل على توزيع قوة الفرملة بشكل متوازن على العجلات لضمان توقف فعال وسليم. نظام مساعدة التوجيه الكهربائي (EPS): يساعد على توجيه السيارة بسلاسة وبدقة، مما يزيد من الراحة والسيطرة أثناء القيادة. نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS): يتيح للسائق مراقبة ضغط الهواء في الإطارات وينبهه في حالة وجود أي انخفاض غير طبيعي يمكن أن يؤثر على الأداء والسلامة. وسائد هوائية متعددة: توفر حماية إضافية للركاب في حالة وقوع حادث، بما في ذلك وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ووسائد جانبية. نظام استقرار السيارة (ESC): يعمل على استقرار السيارة في حالات فقدان السيطرة عند الدوران أو التفاف الطريق. نظام مراقبة النقطة العمياء (BSW): يعمل على تحذير السائق من وجود مركبات في النقاط العمياء لضمان التغيير المأمون للمسار. نظام إنذار ضد السرقة: يساعد في حماية السيارة والممتلكات الموجودة داخلها من السرقة والتلاعب غير المصرح به. حساسات الركن الخلفية والأمامية: تساعد في تسهيل عملية الركن وتجنب الاصطدام بالعوائق أثناء الرجوع أو الانتقال للأمام. كاميرا خلفية: تسهل عملية ركن السيارة وتزيد من الرؤية الخلفية للسائق أثناء الرجوع.

مميزات سيارة جيتور 2024

نظام فرامل مانعة للانغلاق: يساعد في تحسين السيطرة على السيارة أثناء الفرملة الطارئة لمنع الانزلاق والتصادمات.

نظام الثبات الإلكتروني: يعزز من الثبات والتحكم في السيارة خلال المنعطفات وعلى الطرق الوعرة.

مثبت السرعة: يتيح للسائق ضبط السرعة والحفاظ عليها بثبات دون الحاجة للتسارع أو الفرملة المتكررة.

نظام الملاحة: يوفر توجيه دقيق للمسار ويساعد في الوصول إلى الوجهات بسهولة.

مقاعد جلدية قابلة للتحكم الكهربائي: توفر راحة فائقة للركاب وتسهل ضبط وضعية المقعد بشكل مريح.

شاشة تعمل باللمس: توفر واجهة تحكم سهلة الاستخدام للتحكم في وظائف السيارة ونظام الترفيه باللمس بسلاسة.

أسعار سيارة جيتور 2024 في السعودية

في المملكة السعودية، تتوفر سيارة جيتور 2024 في عدة فئات متنوعة، وإليكم قائمة بالفئات والأسعار المقترحة لها:

جيتور R2 كومفورت 2024: يتوفر بسعر يبلغ حوالي 121,289 ريال سعودي. جيتور T2 لكجيري 2024: يتوفر بسعر يبلغ حوالي 137,388 ريال سعودي. جيتور x90 موديل 2024: يتوفر بسعر يبلغ حوالي 86,000 ريال سعودي. جيتور x70 موديل 2024: يتوفر بسعر يبلغ حوالي 74,333 ريال سعودي.

تصميم سيارة جيتور 2024

سيارات جيتور 2024 تتميز بتصميم خارجي قوي وجذاب، وتحتوي على العديد من الخصائص التي تضيف إلى جاذبيتها ومميزاتها، ومن هذه الخصائص: