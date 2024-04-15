قانون الإقامة الدائمة في السعودية!.. كيفية تحويل الزيارة إلى إقامة إلكترونيًا

أصبح السفر إلى المملكة والدول العربية من أكثر الأحلام التي تراود ملايين المواطنين في جميع دول العالم، حتى أن السفر إلى مثل هذه الدول يكون لأغراض معينة من بينها العمل أو الدراسة أو السياحة وكذلك الإقامة بالمملكة العربية السعودية، ويمكنك القيام بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في السعودية، وفقًا لما نوضحه لما نكشفه لكم في السطور التالية.

خطوات تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تتمكن من تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية.

ومن ثم تقوم بإختيار خدمات أبشر أفراد.

إدخال بيانات تسجيل الدخول إلى البرنامج.

وعليه يتم القيام بإختيار خدمات الجوازات.

الضغط على زر “تواصل”.

النقر على أيقونة “طلب جديد”.

ليتم اختيار قسم خدمات التابعين والمكفولين.

خدمة تحويل التأشيرة الخاصة بالزيارة إلى إقامة في السعودية.

رفع جميع المستندات المعنية بطلب التحويل.

النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

ما هي شروط تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة؟

جاءت أبرز شروط القيام بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في المملكة العربية السعودية، وفقًا للأتي:-

أن يكون الكفيل سعودي.

كذلك يجب وأن يقدم طلب إلكتروني عبر تحويل التأشيرة عبر موقع وزارة الخارجية.

إرفاق كافة المستندات المعنية بطلب التحويل.

تصل قيمة رسوم تحويل الزيارة إلى إقامة لنحو 600 ريال سعودي، بما يشمل ذلك الفحص الطبي وتصاريح العمل وغيرها من الرسوم الأخرى.