“رد الاعتبار للزمالك في القمة” موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

يلتقي اليوم الإثنين الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، في السابعة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في إطار المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز ويدخل الفريق الأبيض المباراة باحثا عن تحقيق الفوز لتعديل وضعه في جدول المسابقة، بينما يعمل الأهلي على تحقيق الثلاث نقاط للاقتراب بشكل أكبر من المقدمة اليكم تشكيل الأهلي أمام الزمالك.

مباراة الأهلي والزمالك

مباراة الاهلي والزمالك في مباراة اليوم في قمة الكرة المصرية في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة دوري نايل 2024، وتجهيز كولر 3 مفاجآت في تشكيل الفريق أمام الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك الجولة 10 من دوري نايل 2024

يلتقي اليوم الأثنين الموافق 15 أبريل 2024 الأهلي والزمالك ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم دوري نايل 2024 وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، ويدير المباراة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين.

معلق مباراة الاهلى ضد الزمالك اليوم

On Time Sports 1 سيتولى التعليق من خلال تلك القناة المتميزة المعلق الشهير مؤمن حسن وايضا المعلق ايمن الكاشف .

تشكيلة الأهلى أمام الزمالك اليوم

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – مروان عطية – كوكا.

خط الهجوم: رضا سليم – وسام أبو علي – محمود كهربا.

تشكيلة الزمالك أمام الأهلي اليوم