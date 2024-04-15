بوابة الفرص مفتوحة أمامك.. طريقة التقدم لوظائف الحرس الملكي في المملكة العربية السعودية

تتجه أنظار الباحثين عن الفرص الوظيفية نحو بوابة الحرس الملكي، حيث تعلن الرئاسة عن فرص جديدة تنتظر أصحاب الرغبة والكفاءة للانضمام لهذه الهيئة المرموقة، سيلقي الضوء على الخطوات الأساسية والشروط اللازمة للتقدم وظائف الحرس الملكي، حتى تتمكن من استغلال الفرصة وتحقيق الطموحات المهنية.

شروط التقديم في وظائف الحرس الملكي

شروط التقديم في وظائف الحرس الملكي تشمل مجموعة من المعايير التي يجب أن يتوافر فيها المتقدم بالكامل، وتتمثل هذه الشروط في ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية الأصلية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم داخل السعودية بصفة دائمة، مع استثناء من يكون موجود مع والديه خارج السعودية لخدمة البلاد.

يجب أن يكون العمر للمتقدم على الأقل 18 عام.

يجب أن يتناسب الطول مع الوزن، حيث لا يقل الطول عن 160 سنتيمتر.

يجب أن لا يكون المتقدم موظف في القطاع العام أو القطاع العسكري.

يجب أن يكون لدى المتقدم الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب أن يكون المتقدم معروف بين الناس بأخلاق حسنة وسلوك حميد.

يجب أن لم يتم الحكم على المتقدم في أي قضية مخلة بالشرف والأمانة.

يجب أن يتمكن المتقدم من اجتياز اختبارات القدرة الجسدية والمقابلة الشخصية بنجاح

طريقة التقدم لوظائف الحرس الملكي في المملكة

خطوات التقدم بطلب الالتحاق بوظيفة في الحرس الملكي تتم كما يلي: