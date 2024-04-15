رابط التقديم في التجنيد الموحد 1445… والشروط والمستندات المطلوبة tajnid.mod.gov.sa

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التقديم في وظائف التجنيد الموحد لعام 1445، ويسعى عدد كبير من الأشخاص في شتى أنحاء المملكة السعودية للإلتحاق بالوظائف البمعلن عنها وتسعى وزارة الداخلية على تقديم فرصة للشباب الراغبين للإنضمام في صفوف القوات المسلحة واختيار أفضل العناصر ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم والشروط المطلوبة …..

رابط التقديم في التجنيد الموحد 1445

حيث تسعى وزارة الدفاع السعودية على تسهيل التقديم للأشخاص الراغبين في التقديم في التجنيد الموحد 1445، وإليكم خطوات التقديم…..

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع في المملكة السعودية.

ادخل اسم المستخدم وكلمة الرمز السري.

اضغط على فتح استمارة التسجيل.

يجب ادخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من إدخال البيانات صحيحة .

ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة .

ثم اضغط على “ارسال الطلب”.

سوف يتم مراجعة الطلب وفي حالة الموافقة سوف يتم ارسال رسالة نصية على البريد الإلكتروني المسجل في الطلب.

شروط التقديم في التجنيد الموحد 1445

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الأشخاص الراغبين في التقديم وهي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويكون مقيم في المملكة إقامة دائمة.

ألا يكون المتقدم لديه وظيفة أخرى.

أن ينجح المتقدم في جميع الاختبارات .

أن يكون المتقدم لائق ولا يقل عمره عن 18 عام.

كما يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

المستندات المطلوبة للتقديم في التجنيد 1445