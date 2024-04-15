مبروك هتاخد فلوسك وزيادة…الحكومة توضح شروط الخروج على المعاش وكيفية حساب مكافئة نهاية الخدمة للموظفين في القطاعين العام والخاص

أعلنت الحكومة عن الضوابط المتعلقة بالتقاعد وطرق احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في قطاعات الدولة العامة والخاصة، وتحرص السلطات المصرية دائمًا على مشاركة الفرحة مع الموظفين في هذه القطاعات، اعترافًا بالجهود الجليلة التي يبذلونها طوال مدة خدمتهم، وتمنحهم الدولة عند بلوغهم سن التقاعد مكافأة ثمنًا لعطائهم، وهي عبارة عن مبلغ مالي معتبر يصرف لكل موظف بناءً على القطاع الذي كان يعمل به.

شروط الخروج على المعاش

في غالبية الهيئات الرسمية والشركات، يتقاعد الفرد عند بلوغ الستين عامًا، وعندما يتجاوز هذا العمر يصبح مؤهلًا للحصول على مبلغ تعويضي بعد انتهاء خدمته، ولكن يتوجب على الموظف تحقيق سلسلة من المتطلبات لضمان استلام تعويض نهاية العمل وهذه المتطلبات تكون على النحو التالي:

بعد تقاعده، يتلقى الموظف نصف الأجر الشهري الذي كان يستلمه في السنوات الخمس الأولى بعد التقاعد.

تستمر العملية المتمثلة في تلقي نصف الأجر لمدة خمس سنوات بعد التقاعد.

يتم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة بناءً على قيمة الراتب للموظف في السنوات الأخيرة، والتي تستند على الثمانية عشر عامًا الأخيرة من فترة العمل.

يتم حساب قيمة المكافأة بناء على راتب الموظف السنوي لكل عام من سنوات الخدمة، باستثناء السنوات الخمس الأولى من العمل.

حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع العام والخاص

اتخذت هيئة التأمين الاجتماعي إجراءات لتبسيط العملية التي بواسطتها يمكن للموظفين في القطاعين العام والخاص حساب مستحقاتهم التقاعدية عند الإنتهاء من الخدمة، يتم تحديد قيمة المكافأة بحساب راتب سنوي لكل عام من أعوام الخدمة، ثم يجري تجميعها للحصول على مجموع يمثل مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها العامل، وبناءً على ذلك تعتمد قيمة المكافأة على مدة العمل التي قضاها.