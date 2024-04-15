هذه الحالات ممنوعة من الحجز.. طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق وشروط الحصول عليها

أعلنت إدارة شؤون البطاقة في العراق عن إمكانية حجز بطاقة الهوية الوطنية 2024 إلكترونيًا، وأوضحت أن الحجز متاح لجميع المواطنين العراقيين المقيمين في البلاد والذين يستوفون شروط الحجز، ولكن هناك حالات تتطلب التوجه إلى أقرب مكتب خدمة مدنية تابع لوزارة الداخلية العراقية بدلاً من الحجز الإلكتروني.

طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

يمكن لأي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا فأكثر ويعيش في العراق أن يحجز بطاقة الهوية الوطنية الموحدة لعام 2024 عبر الإنترنت من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة شؤون البطاقة الوطنية العراقية الموحدة من هنا ، ثم النقر على خيار الخدمات الإدارية.

ملء استمارة البطاقة الوطنية بكل البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة ودفع رسوم الحجز.

النقر على زر الإرسال وانتظار الرد من الجهات المعنية بعد إتمام عملية حجز البطاقة الوطنية.

حالات لا يسمح لها بحجز البطاقة الوطنية الموحدة إلكترونيا

كشفت وزارة الداخلية العراقية عن وجود بعض الحالات التي لا يسمح لها بحجز البطاقة الوطنية الموحدة إلكترونيًا، بل يجب عليها الذهاب إلى أقرب مكتب للأحوال المدنية، وفيما يلي توضيح لتلك الحالات كالتالي:

إذا كان مالك بطاقة الهوية الوطنية يرغب في تعديل أي بيانات مسجلة سابقًا على البطاقة المنتهية.

في حال تعرض البطاقة القديمة للتلف أو السرقة أو أي حالة فقدان.

أو إذا كان الشخص يرغب في تصحيح أي خطأ موجود في البطاقة القديمة.

أو بمجرد إقامة الفرد في محافظة أخرى.

الشروط المطلوبة من أجل حجز البطاقة الوطنية الموحدة الحجز الالكتروني بالعراق 2024

يشترط عدة متطلبات لإتمام عملية الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة، وهي شروط قد أقرتها السلطات العراقية، وتتمثل في الآتي: