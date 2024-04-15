خطوة بخطوة.. خطوات سحب استدعاء المراسلة برقم الاستمارة 2024 في الجزائر

أعلن الديوان الوطني للتعليم في الجزائر عن تخصيص منصة إلكترونية يمكن من خلالها للمواطن الجزائري سحب استدعاء المراسلة عبر الديوان الوطني للتعليم في الجزائر ويمكن للمواطن تكملة إلاستمارة بالبيانات الخاصة به، وذلك بطريقة الكترونية، وحتى يتمكن المواطن من التسجيل بشكل سليم قام الديوان الوطني بالإعلان عن بعض الشروط والنقاط التي لابد من إتباعها حتى يتمكن المواطن الجزائري من سحب استدعاء إمتحان المراسله بطريقة الكترونية، ونبين فيما يلي بعض تلك التفاصيل.

رابط سحب استدعاء المراسلة برقم إلاستمارة 2024

قام الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بالإعلان عن إمكانية المواطن الجزائري إستخراج استدعاء الامتحان الخاص بالمستفيدين بشكل الكتروني من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة، كما وضح الديوان الوطني عن إمكانية المتقدمين لسحب الاستدعاءات الخاصه بهم بداية من شهر أبريل الجاري، وحتى يتمكن المواطن من سحب الاستدعاء الخاص به يوجد بعض الخطوات لابد من إتباعها نوضحها فيما يلي:

اولا: في في حاله غياب أي متقدم عن امتحانه في أي ماده ستكون النتيجه الغاء تلك المادة.

ثانيا: لابد للمتقدم من إحضار بطاقة الهوية الوطنية الخاصه به.

ثالثا: قامت الجهات المختصة بحظر اصطحاب الهاتف الجوال.

رابعا: تم التأكيد على جميع المترشحين عدم التأخر لمدة تزيد عن 30 دقيقه حتى يتمكن من تأدية الاختبار.

خامسا: تقوم اللجنه بتسليم المترشح الأوراق الخاصة به التي يؤدي عن طريقها من خلالها الإختبار.

سادسا: نوهت الجهات المختصة عن امكانية المترشح اصطحاب المترشح الآلة الحاسبة.

سابعا: في حاله تم ضبط المترشح في حاله غش سوف تكون النتيجه طرده من اللجنه بالاضافة إلى الغاء الامتحان الخاص به وتقوم الجهات المسؤوله باتخاذ الاجراءات القانونية.

طريقة سحب استدعاء المراسلة

حتى يتمكن المواطن الجزائري من استخراج استدعاء المراسلة عن طريق رقم إلاستمارة قامت الجهات المختصه بالإعلان عن بعض النقاط التي لابد من إتباعها نوضحها في البيان الاتي: