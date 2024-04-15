التجديد متاح هنا.. تجديد منحة البطالة 2024 في الجزائر والشروط والاوراق اللازمةanem.dz

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم العربي قامت الحكومة الجزائرية تخفيفا عن الشعب الجزائري، و وقوفا بجانب المواطنين والافراد العاطلون العمل والذين لا يجدون دخل شهرى ثابت لهم، قامت بالإعلان عن تجديد طلب العمل في الجزائر 2024 للحصول على منحة البطالة، ونوضح فيما يلي جميع التفاصيل الخاصه بتلك المنحة.

تجديد طلب العمل بالجزائر 2024 للحصول على منحة البطالة

حتى يتمكن المواطن الجزائري من تجديد طلب العمل في الجزائر 2024 قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بالإعلان عن الطريقة الخاصة بكيفية التسجيل لكي يتمكن المواطن الجزائري من الحصول على منحة البطالة وذلك لمن لا يوجد دخل شهرى ثابت لهم وتلك الخطوات كالاتي:

اولا: الولوج إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المتقدم كاملا بالإضافة إلى رقم الهوية الوطنية الخاص به.

ثالثا: تسجيل الدخول و النقر على خانة منحة البطالة.

رابعا: إختيار تجديد منحة البطالة من القائمة الرئيسية.

خامسا: إدخال البيانات الشخصية للمتقدم بطريقة صحيحة والنقر على كلمة تجديد.

شروط تجديد طلب الحصول على منحة البطالة

قامت الجهات المختصة في الجزائر بالاعلان عن بعض الشروط التي لابد من توافرها في الأفراد الذين يسمح لهم بالتقديم لطلب تجديد طلب العمل في الجزائر وذلك مساعدة من الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ونوضح فيما يلي تلك الشروط الواجب توافرها في المتقدمين:

أولا:لابد أن يكون صاحب الطلب حاملا للجنسية الجزائرية.

ثانيا: لابد أن يكون المتقدم مقيما بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية.

ثالثا: عدم وجود دخل شهرى ثابت للمواطن المتقدم أو املاك عقارية أو ممتلكات ذات قيمة.

رابعا: لابد وأن يتراوح سن المتقدم ما بين 19 سنه و 40 سنه.

الاوراق المطلوبة لتجديد منحة البطالة

حتى يتمكن المواطن الجزائريه من الحصول على طلب تجديد منحه البطاله 2024 قامت الجهات المختصة بتحديد بعض الأوراق والمستندات التي لابد من توافرها لدى المتقدم وهي كالاتي: