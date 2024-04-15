الحق اشتري بسرعة.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار العلف اليوم الإثنين الموافق 15 من أبريل 2024!!

شهد محرك البحث جوجل ازديادا في الاستفسارات حول تكلفة أعلاف الحيوانات خلال اليوم، الإثنين المصادف لتاريخ الخامس عشر من شهر إبريل للعام 2024،تأتي هذه الزيادة نتيجة لاهتمام العديد من التجار والمقتنين بأسعار الأعلاف التي شهدت ارتفاعا مؤخرا في الأسواق، وفي هذا النقال سوف نوفر لكم كافة التفاصيل والمعلومات المرتبطة بأسعار الأعلاف لتاريخ اليوم المذكور.

أسعار العلف اليوم

تم الإبلاغ اليوم، بتاريخ الخامس عشر من شهر أبريل لسنة 2024 والذي يصادف يوم الاثنين، عن تكاليف علف الدجاج الأبيض، حيث تتأرجح الأسعار ما بين 19,500 جنيه و22,000 جنيه مصري للطن الواحد من العلف.

بلغت أسعار علف الماشية اليوم، يوم الإثنين الخامس عشر من أبريل لعام 2024، ما بين ثمانية آلاف إلى سبعة عشر ألفاً وخمسمائة جنيه مصري تقريباً للطن الواحد.

اليوم تم الإقرار بأن ثمن علف البط يصل تقريباً إلى 21500 جنيه مصري للطن الواحد.

وصل سعر أطعمة الأرانب والغنم إلى حوالي خمسة عشر ألفاً وخمسمئة جنيه للطن الواحد في مصر.

اليوم، ارتفع ثمن طن علف السمان ليصل إلى تقريباً 22,000 جنيه مصري.

أسعار الأرز والشعير اليوم

في ما يلي توضيح لأسعار الأرز والشعير ليوم الاثنين: