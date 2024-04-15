“متاح هنا”.. رابط نتائج المنح والقروض في الأردن 2024 عبر وزارة التعليم العالي

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن بإرسال رسالة نصية الى الطلبة الدارسين من ضمن البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية لمستوى البكالوريوس والدبلومات المتوسطه للعام الجاري 2024، وذلك بالافادة بنتائج الخاصة بالمنح والقروض الداخلية للطلبة، كما يمكن للطلبة معرفة النتائج الخاصه بهم عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة لمديرية البعثات الإلكترونية، ونبين فيما يلي التفاصيل الخاصه التي قامت وزارة التعليم العالي الإعلان عنه.

رابط تقديم المنح والقروض 2024

قامت الجهات المختصه في المملكة الأردنية الهاشمية بالإعلان عن أنه بداية من يوم 17 أبريل الجاري يمكن دخول جميع الطلبة المرشحين للأستفادة من المنحة الجزئية أو القروض الى المنصة الإلكترونية الخاصة برابط النتائج وذلك عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية للطالب ورقم السري الخاص به وهو الرقم الذي تم إدخاله من قبل الطالب سابقا، وحتى يتمكن الطالب من استيفاء جميع الأوراق لابد من إتباع بعد الخطوات نوضحها فيما يلي:

اولا: الولوج الى الموقع الرسمي الخاص بالمنح والقروض في الاردن.

ثانيا: كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة السر الخاصة بالطالب.

ثالثا: استيفاء جميع الشروط المطلوبه حتى يتمكن الطالب من استلام المنحه الخاصه به.

شروط الحصول على المنح والقروض 2024 في الاردن

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي داخل المملكة الأردنية الهاشمية بالإعلان عن بعض الشروط التي يجب توافرها في الطلاب الذين يحق لهم الحصول على المنح والقروض للعام الجاري 2024 وهي كالآتي: