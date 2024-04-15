الإماراتي بكام.. مفاجأة في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 15 أبريل 2024.!!

في التعاملات المالية لهذا اليوم، يوم الاثنين المصادف للخامس عشر من شهر أبريل لعام 2024، تم تسجيل قيمة ثابتة للدرهم الإماراتي مقارنة بالجنيه المصري، حسب أحدث الأرقام الظاهرة على شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري، وهناك اهتمام كبير من قبل العديد من الأفراد لمتابعة التقلبات اليومية في سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في الأسواق المالية المصرية.

قيمة الدرهم الإمارتي في البنك المركزي المصري

سجل متوسط قيمة الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في سوق تداول العملات حوالي 12.94 جنيه للشراء وتقريباً 12.98 جنيه للبيع، وذلك بالاعتماد على الأسعار المتوسطة التي أعلنها البنك المركزي المصري.

قيمة الدرهم الإمارتي في مقر البنك الأهلي المصري

وصلت قيمة تبادل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 12.95 جنيه مصري للشراء وتقريباً 12.97 جنيه مصري عند البيع.

سعر الدرهم الاماراتي ببنك مصر

بلغت قيمة العملة الإماراتية، الدرهم، في “بنك مصر” ما يعادل 12.96 جنيه للشراء وتساوي 12.97 جنيه للبيع في المصرف.

قيمة الدرهم الإماراتي في البنك الدولي للتبادل التجاري

سجل البنك التجاري العالمي سعر صرف الدرهم الإماراتي عند 12.91 جنيه مصري للشراء، وحدد سعر 12.96 جنيه مصري لعمليات البيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك القاهرة

بلغت القيمة الخاصة بالدرهم الإماراتي داخل بنك القاهرة نحو 12.91 جنيه مصري عند القيام بالشراء، بينما وصلت إلى 12.96 جنيه مصري عند التصريف للبيع.

قيمة الدرهم الإماراتي لدى بنك العربي الأفريقي الدولي

ارتفعت قيمة الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي لتصل إلى 12.81 جنيه مصري عند الشراء، و13.01 جنيه مصري عند البيع.