اطمن هتاخد حقك.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 للعاملين بالقطاع الخاص والمجلس القومي يكشف التفاصيل

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024، هناك الكثير من الأمور الهامة التي ينشغل بها المواطنين خلال هذه الفترة ومن أهم عمليات البحث الذي يقوم بها المواطنين معرفة حقيقة الأخبار المتداولة هو زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، خلال الفترة الماضية زادت شكاوى المواطنين العاملين في القطاع الخاص من أجل عدم إضافة أي زيادة جديدة مثل القطاع العام والمعاشات المختلفة،

وكان هناك مطالبة مستمرة من العاملين بالنظر إليهم وحل مشاكلهم، وهذا لأمن القطاع الخاص كان مهمش تماماً ولن تطبق عليه نفس قرارات أو زيادات القطاع العام، ولكن أخيراً تم إصدار بعض التصريحات والقرارات الجديدة فيما يتعلق ب موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 للقطاع الخاص وهذا ما ننشره لحضراتكم التقرير التالي تابعوا معنا.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024

أخيراً وبعد انتظار فترة طويلة ومطالبة برفع الحد الأدنى للأجور استجابت الحكومة المصرية للمواطنين في القطاع الخاص ومنحهم حقوقهم في ظل علاء الأسعار والظروف المعيشية الصعبة، وقد أصدر المجلس القومي للأجور قرارات جديدة منذ عدة أيام برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة القطاع الخاص ليصبح الحد الأدنى 6000 الف جنيه على أن يتم تطبيق هذا القرار بشكل رسمي مطلع شهر مايو القادم 2024،

وقد تم إبلاغ جميع شركات القطاع الخاص لتنفيذ القوانين، وجاء هذا طبقاً لقانون العمل المادة 12 لعام 2003، ويستثنى تطبيق الزيادة الشركات والمصانع التي تمر بظروف صعبة والمصانع التي لا يزيد عدد عمالها عن عشرة أفراد ويتم تقديم الالتماس في الفترة المحددة لاستقبال الشكاوى والملاحظات.

جدول الزيادات الأخيرة للعاملين بالقطاع الخاص

شهر يناير سنة 2022 تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 2700 جنيه بدلاً من 2400 جنيه.

وفي شهر يناير لسنة 2023 تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 3500 بدلاً من 3000 جنيه.

والزيادة القادمة مايو 2024 كي يصل الحد الأدنى لأجور العاملين 6000 جنيه حسب قرارات المجلس القومي.