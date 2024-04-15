بكاميرا ميكروسكوب 40X.. اعرف مواصفات وإمكانيات هاتف Oppo A98 5G وتفاصيل المميزات والعيوب لوحش الهواتف من أوبو

هاتف Oppo من الهواتف الذكية وهي من الفئة المتوسطة من إصدار شركة أوبو ذات مواصفات متميزة والتي يفضلها الكثير، يمكنك الآن التعرف على مواصفات وإمكانيات هاتف Oppo A98 5G وتفاصيل المميزات والعيوب لأبرز الهواتف من أوبو، من خلال السطور التالية سوف نوضح لكم مواصفات الهاتف بالإضافة إلى مميزات وعيوب الهاتف، تابعوا معنا هذا المقال.

مواصفات هاتف Oppo a98 5g

يوجد الكثير من المواصفات فى هذا الهاتف رغم أنه من الفئة المتوسطة من أنواع أوبو، وهو هاتف مناسب للكثير من الأشخاص عشاق ذلك النوع من الهواتف الذكية، الهاتف يتميز بشاشة ذات ثقب وذات معدل تحديث 120 هرتز، والكاميرا الخلفية الرئيسية ذات دقة 64 ميجا بكسل، بالإضافة الى كاميرا أمامية بدقة تبلغ 32 ميجا بيكسل للسيلفي، ويوجد معالج من شركة كوالكوم، أما البطارية ذات سعة 5000 ملي أمبير، وبه ميزة الشحن السريع وذلك عن طريق قدرة تبلغ 67 وات، ومن أهم مواصفاته ما يلي:

الهاتف به معالج من شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 695 5G بتكنولوجيا 6 نانو، مع وجود معالج رسومي من نوع Adreno 619.

يتميز الهاتف خاصية الاتصال قريب المدى NFC ويسمح له بالإتصال بأجهزة أخرى مثل أجهزة الدفع الإلكتروني.

يوجد بالهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim حيث يسمح له بتشغيل خطين هاتفيين في نفس الوقت.

يقدم الهاتف شبكات الإتصال من الجيل الثاني الـ 2G، والجيل الثالث الـ 3G، والجيل الرابع الـ 4G، والجيل الخامس الـ 5.

الشاشة لها معدل التحديث الـ 120Hz، وتصل درجة سطوعها إلى 680 شمعة.

ذاكرة الهاتف صلبة بسعة 128 أو 256 جيجابايت، من نوع UFS 2.2وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

تستطيع زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري، ويتم تركيبه من خلال مكان الشريحة الثانية.

يكون الهاتف بأبعاد 165.6×76.1×8.2 ملم، ووزن 192 جرام، والهاتف مصنوع من أجود أنواع البلاستيك.

مميزات هاتف Oppo a98 5g

الهاتف له العديد من المميزات التي تجعله واحد من الخيارات الاولى أمام الكثير من الأشخاص الذين يريدون حيازة هاتف أوبو ومن أهم ما يميز هذا الهاتف ما يلي:

يوجد في الهاتف خاصية NFC للدفع الإلكتروني ومشاركة الملفات بسلاسة.

يوجد كاميرا ميكروسكوب 40X تتمكن من التقاط تفاصيل دقيقة جدًا.

يتميز بوجود بطارية تدوم طوال اليوم مع شحن سريع في ثوانٍ معدودة.

هناك معالج قوي ذات أداء قوي في المهام اليومية وجيد في الألعاب الخفيفة.

له صوت ستيريو عالي الجودة للاستمتاع بالموسيقى والأفلام.

عيوب هاتف Oppo a98 5g

هناك بعض العيوب التي لابد من التنبيه والاشارة إليها، ومن أبرز هذه العيوب ما يلي: