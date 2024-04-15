“كلاسيكو العرب القمة 127″موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

تستعد جماهير كرة القدم المصرية بفارغ الصبر لمشاهدة المباراة المثيرة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري، ستقام هذه المباراة الحاسمة يوم الاثنين الموافق 15 أبريل في استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز بهدف تعزيز موقعه في المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، بينما يتطلع الزمالك إلى الانتصار وتحقيق نقاط مهمة في جدول الترتيب، ستذاع هذه المواجهة النارية عبر قناة أون تايم سبورتس، لتجسد الحماسة والإثارة التي تعرف بها المباريات بين الفريقين الكبيرين.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

ستقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024، على استاد القاهرة الدولي حيث ينطلق اللقاء في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة وستبث مباشرة على قناة أون تايم سبورتس، حيث يستعد الأهلي بجدية لمواجهة الزمالك في هذا اللقاء المهم.

تشكيل مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري 2024

في مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2024، هنا التشكيل المتوقع لكلا الفريقين:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – محمود الزنفلي.



خط الدفاع: كريم الدبيس – عمر كمال – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – كريم فؤاد.



خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – رضا سليم – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.



خط الهجوم: أنتوني موديست – محمود كهربا – وسام أبو علي.



قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد- معاذ علاء الدين – محمود أشرف.



خط الدفاع: حمزة المثلوثي- عمر جابر- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- ياسر حمد- أحمد فتوح.



خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- أحمد حمدي – سيف فاروق جعفر- سيد عبدالله «نيمار» – ترافيس موتيابا- ناصر ماهر – عبدالله السعيد- أحمد مصطفى «زيزو». خط الهجوم: سيف الجزيري- ناصر منسي- سامسون أكينيولا.



بعض الغيابات المؤثرة على كلا الفريقين تجعل المباراة مثيرة ومفتوحة ستكون المواجهة بينهما فرصة لتحقيق الانتصار وضمان النقاط الثلاث لصالح أحدهما، تبقى المتعة والتشويق هما سمتان أساسيتان لهذا اللقاء المرتقب.

تردد القنوات الناقلة مباراة الاهلي والزمالك

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات:

تردد القناة: 11861

معامل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة اون تايم سبورت على العرب سات: