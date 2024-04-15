رابط التسجيل في الدعم التكميلي في الأردن 2024 عبر موقع صندوق المعونة الوطنية

يعتبر برنامج الدعم التكميلي أحد أهم البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة الأردنية من خلال صندوق المعونة الوطنية ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة، وذلك لمساعدتها على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين مستوى معيشتها ولقد ساهم البرنامج بشكل كبير في تحسين حياة الأسر الفقيرة في الأردن وساعدهم على تلبية احتياجاتها الأساسية والحصول على حياة كريمة.

رابط التسجيل في الدعم التكميلي الأردن 2024

يمكن للأسر الأردنية التي تستوفي شروط الاستحقاق التسجيل في برنامج الدعم التكميلي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية الأردنية. إليكم خطوات التسجيل:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية.

اضغط على خيار “البرامج الاجتماعية” الموجود ضمن قائمة الخدمات الرئيسية.

قم باختيار برنامج تكافل من قائمة البرامج الاجتماعية.

قم بإدخال رقم التعريف الوطني الخاص برب الأسرة.

اضغط على زر “استعلام” لمعرفة حالة طلبك.

شروط التقديم على برنامج الدعم التكميلي 2024

حددت الحكومة الأردنية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الأسر المتقدمة للحصول على الدعم التكميلي. وتشمل هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم أردني الجنسية. يجب أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة في الأردن. يجب ألا يكون رب الأسرة يعمل في القطاع العام أو العسكري. يجب ألا تمتلك الأسرة أي عقارات أو أصول غالية الثمن. يجب أن يكون جميع أفراد الأسرة حاصلين على رقم الهوية الوطنية. يجب ألا تكون الأسرة مستفيدة من أي معونة أخرى تصرف من صندوق المعونة الوطنية، باستثناء فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الإنسانية وأسر العاجزين مادياً.

أهمية برنامج الدعم التكميلي

يأتي برنامج الدعم التكميلي كجزء من جهود الحكومة الأردنية للحد من الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة. يساهم البرنامج في:

بساعد الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الأسر الفقيرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء والكساء والسكن والرعاية الصحية والتعليم.

ساهم البرنامج في تقليل نسبة الفقر في المملكة من خلال تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً.

يسهم البرنامج في تعزيز التنمية الاجتماعية من خلال تمكين الأسر الفقيرة من المشاركة الفعالة في المجتمع.

تتراوح قيمة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الأردنية للأسر المستفيدة من برنامج الدعم التكميلي ما بين 50 إلى 200 دينار أردني شهرياً. وتعتمد قيمة الدعم على عدد أفراد الأسرة ومستوى دخلها.